09.10.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Лавров потребовал жестко ответить на провокационные заявления Украины


Провокационные заявления высшего киевского руководства о необходимости переписать Минские соглашения не должны остаться без жесткой реакции, в том числе и со стороны гарантов документа Франции и Германии.

Об этом в ходе совместного брифинга со своим датским коллегой заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорили мы и о кризисе на Востоке Украины. У нас здесь общие позиции – что его нужно преодолевать на основе выполнения Минских договорённостей полностью в том виде, в котором они были утверждены Советом безопасности ООН.

В этой связи мы привлекли внимание наших коллег к заявлениям, звучащим из Киева на самом высоком уровне о необходимости пересмотреть и переделать Минские договоренности как по существу, так и в том, что касается последовательности действий. Это неприемлемо, и мы очень рассчитываем, что наши европейские коллеги, прежде всего Франция и Германия, как соавторы Минского комплекса мер, не оставят без жесткой публичной реакции подобные провокационные заявления», – сказал Лавров.

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