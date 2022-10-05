Дуда намерен развивать туризм с объятой войной страной

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Новости Украины

Президент Польши Анджей Дуда чувствовал себя в опасности, находясь с визитом в украинской столице.

Такой вывод следует из заявления главы польского государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В таких городах, как Киев, вы можете быть, вы можете ходить по улицам, вы можете приехать. Украинские журналисты спрашивали нас, чувствуем ли мы угрозу. Для нас очевидно, что угроза, особенно в эти дни, в дни празднования украинского флага и Дня независимости, больше, чем в предыдущие дни, но такова ситуация. Наш долг – оказать такую поддержку, – сказал Дуда.

Похоже, что он призывает развивать туризм с объятой войной страной. В то же время, напомним, министерство иностранных дел Польши настоятельно рекомендует полякам воздержаться от поездок в Россию, несмотря на то, что на ее территории не слышно стрельбы (за исключением регионов у границы с Украиной).

Более того, Дуда выразил наивную веру в возвращение Крыма Украине, хотя даже самые ярые сторонники Киева уже не верят в реальность такого сценария. Доказательством этого могут служить недавние инициативы миллиардера Илона Маска, который активно поддерживает украинскую сторону.

Президент Польши также объявил о принятии большего числа беженцев/иммигрантов с Украины.

«Мы прекрасно понимаем эту ситуацию и знаем из своей истории, что значит оказаться под российской оккупацией, что значит, что русские разрушают дома, насилуют, жгут. Это самая темная сторона российского империализма», – патетически заявил Дуда.

Правда, он ни словом не обмолвился о ежедневных жертвах среди мирного населения в результате обстрелов украинской стороной Донецка и других городов, находящихся под контролем России.