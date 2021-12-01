Дудчак: Ахметов объявил Зеленскому войну на уничтожение через публикацию расстрела мигрантов

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Новости Украины

Причастность олигарха Рината Ахметова к появившейся видеозаписи предположительно расстрела украинскими солдатами нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией будет означать, что его противостояние с президентом Украины Владимиром Зеленским становится войной на уничтожение.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказали эксперты.

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Так, экономист Александр Дудчак выразил мнение, что подтверждение этого видео может стоить Зеленскому поста президента.

«Видео, если оно достоверное, жуткое. В убийстве мигрантов, даже если они незаконно пересекают границу, не было необходимости. Это действительно может стоить Зеленскому трона. Он как Главком, как президент, не может не нести ответственности за подобные зверства. Если он знал о такой операции, то он соучастник преступления, если не знал, то кто он такой вообще?» – отметил Дудчак. «Вполне вероятно, что инициатором обнародования этой записи мог быть Ахметов. Человек, переживший стольких врагов и конкурентов, не просто выживший в «сверхагрессивной» среде, но ставший крупнейшим олигархом страны, мстить умеет», – добавил эксперт.

В свою очередь, политолог Денис Денисов отметил, что, скорее всего, противостояние Ахметова и Зеленского выходит на новый уровень.

«После публикации такого видео международные организации обязаны организовать расследование данного инцидента, и если он подтвердится, требовать введение санкций против Украины. Вероятность того, что за этой историей стоит Ахметов, очень высока, так как противостояние между ним и Зеленским явно выходит на уровень войны на уничтожение», – сказал Денисов.

Экс-депутат Верховной рады Алексея Журавко также считает, что кто бы ни выкупил данное видео, Ахметов или кто-то другой, это явно акция против Зеленского.

«Это страшно, это подтверждает, что государство сегодня превратилось в самого настоящего убийцу и карателя, и эти карательные подразделения сопровождают власть, которая даёт им право на убийства. Им всё равно, кого убивать – дончан, луганчан, собственных украинцев, они уже дошли до беженцев», – заявил Журавко.

Также он выразил убеждение, что видео расстрела мигрантов подлинное.

«А где же Европа, где демократические европейские организации? Выходит, что Украине можно делать всё – бесчинствовать, убивать собственный народ и беженцев. Такие двойные стандарты ЕС и США», – добавил политик.

По его мнению, давно пора создавать суд по типу Нюрнбергского процесса и уже собирать материалы на всех преступников украинского режима. Журавко подчеркнул, что Зеленский, который в очередной раз подтвердил, что он гораздо хуже Порошенко, не мог не знать об этом инциденте.

«Если разрешили отстреливать беженцев, значит с ним это согласовано. Так что сегодня можно смело сказать: государство-террорист, государство-убийца, и вся власть по локоть в крови», – заключил экс-депутат.

Напомним, ранее появилась видеозапись, которую, по некоторым данным, выкупил у пограничников Ринат Ахметов, где украинские силовики открывают огонь по безоружным мигрантам, после чего стаскивают ещё неостывшие тела в кучу.