Дудчак: Сербию втягивают в клуб самоубийц

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Шантаж немецкого канцлера Олафа Шольца в адрес Сербии – невозможность присоединения к Евросоюзу без признания потери Косово – является старой приманкой, которой Запад хочет во второй раз обмануть сербов.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экономист Александр Дудчак.

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«Шольц – глава государства, потерявшего свой суверенитет, требует от Вучича – главы государства, борющегося за сохранение своего суверенитета, отказаться от части своей исторической территории. Сербию вынуждают признать независимость «Косово», в противном случае угрожают не лишить Сербию перспектив членства в ЕС. Сомнительный стимул, но им уже пользовались, когда требовали выдачи Милошевича на судилище в Гааге. Милошевича выдали, и даже успели убить в застенках, а Сербия всё ещё не в ЕС. Да, сейчас это уже норма – диктовать и навязывать странам невыгодные им решения. Как делают США в отношении ЕС. Сейчас в этот клуб самоубийц хотят втянуть Сербию. Наверное, завидуют её самостоятельности. К слову, Вучич безосновательно обиделся на упоминания аналогий в ситуациях Сербии с Косово и Украины с Донбассом. Для России – «Косово» – это вся Украина, которая оторвалась от России в 1991 году, а теперь постепенно возвращается. А аналогия на Балканах – это сербские анклавы на территории Косово, которые страдают точно так же, как страдал Донбасс в составе Украины», – пояснил Дудчак.