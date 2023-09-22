Дудкин об ударе по Севастополю: Вопрос российского наступления стоит как никогда остро

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Удар ВСУ по Севастополю носил не стратегическую, а демонстрационную цель. Поражение штаба Черноморского флота не может остановить полностью процессы управления, но показывает, что Украина не стесняется бить по центрам принятия решений.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог, член движения «Другая Украина» Юрий Дудкин.

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По мнению Дудкина, после таких ударов у России не остается иного выхода, кроме как перейти в наступление, чтобы создать «санитарную зону» на Украине.

«Безусловно, это не какой-нибудь массированный удар, который призван вывести из-под управления все силы Черноморского флота. Это удар демонстрационный, психологический. То есть, Севастополю – городу русских моряков и русской славы, пытаются навязать мысль, что украинский нацизм своей костлявой рукой может дотянуться и до главных рубежей России на юге, а именно в Крыму. Конечно, еще полгода назад это было немыслимо, но благодаря «помощи» так называемых друзей, в первую очередь, США, Великобритании и некоторым в Европе, Украина на сегодня уже имеет способность дотягиваться силой западного оружия до Крыма. Я считаю, пора уже выходить из глухой обороны и отвоевывать ту «санитарную зону», как сказал президент Путин, через которую ВСУ не могли бы дотянуться до территории Российской Федерации. Пора громить нацизм – он не успокоится до тех пор, пока не прекратится помощь Запада. На сегодня вопрос наступления стоит как никогда остро», – заявил Дудкин.