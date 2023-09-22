Дудкин об ударе по Севастополю: Вопрос российского наступления стоит как никогда остро

Анатолий Лапин.  
22.09.2023 22:37
  (Мск) , Москва
Просмотров: 393
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Крым


Удар ВСУ по Севастополю носил не стратегическую, а демонстрационную цель. Поражение штаба Черноморского флота не может остановить полностью процессы управления, но показывает, что Украина не стесняется бить по центрам принятия решений.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог, член движения «Другая Украина» Юрий Дудкин.

Удар ВСУ по Севастополю носил не стратегическую, а демонстрационную цель. Поражение штаба Черноморского флота...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Дудкина, после таких ударов у России не остается иного выхода, кроме как перейти в наступление, чтобы создать «санитарную зону» на Украине.

«Безусловно, это не какой-нибудь массированный удар, который призван вывести из-под управления все силы Черноморского флота. Это удар демонстрационный, психологический.

То есть, Севастополю – городу русских моряков и русской славы, пытаются навязать мысль, что украинский нацизм своей костлявой рукой может дотянуться и до главных рубежей России на юге, а именно в Крыму.

Конечно, еще полгода назад это было немыслимо, но благодаря «помощи» так называемых друзей, в первую очередь, США, Великобритании и некоторым в Европе, Украина на сегодня уже имеет способность дотягиваться силой западного оружия до Крыма.

Я считаю, пора уже выходить из глухой обороны и отвоевывать ту «санитарную зону», как сказал президент Путин, через которую ВСУ не могли бы дотянуться до территории Российской Федерации. Пора громить нацизм – он не успокоится до тех пор, пока не прекратится помощь Запада.

На сегодня вопрос наступления стоит как никогда остро», – заявил Дудкин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть