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16.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Криминал, Политика, СБУ, Украина
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Дудкин рассказал о роли СБУ в ситуации с убийством мэра Кривого Рога

Новости УкраиныУкраинская пропаганда намеренно уводит общество от версии об убийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова,...

Украинская пропаганда намеренно уводит общество от версии об убийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова, который накануне был найден мертвым на пороге своего дома.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил киевский политолог Юрий Дудкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дудкина, в фальсификации также замешана СБУ, сотрудники которой первыми прибыли на место гибели Павлова и не допускали туда следователей полиции.

«Я вчера очень долго размышлял на эту тему, сразу же получил к своему вниманию слитые в сеть фотоснимки с места трагедии этой. И у меня это вызвало абсолютное убеждение в том, что это заказное политическое убийство… С первых часов начала следствия по делу Константина Павлова идут всевозможные манипуляции следственными органами. То есть уже делаются конкретные выводы следственными органами, называющие причины гибели Константина Павлова. Далее – каким-то образом «сливаются» видеозаписи, где отсутствует вообще, а там велось во дворе круглосуточное видеонаблюдение, отсутствуют вообще в этой видеозаписи моменты выстрелов», – сказал Дудкин.

«То есть показывается на видео только уже сама гибель Константина. Это наталкивает на мысль, что нас уводят от истинной картины трагедии и мотивов этой трагедии, переключая внимание, как переключают внимание некоторые украинские СМИ. Это началось уже вчера после двух часов с момента убийства, где некоторые украинские СМИ просто большими буквами пишут в своих изданиях: «Погиб Константин Павлов». Погиб, понимаете? Просто ехал в машине, автокатастрофа и погиб. Или сгорел при пожаре человек. Когда на фотоснимках явно видны пулевые отверстия в его теле. И это подается специально для украинского гражданина, для граждан Кривого Рога, которые его избирали, чтобы убедить, что это несчастный случай», – отметил эксперт.



«Причем на место преступления вместо следственных органов полиции, как это обычно бывает при всех убийствах, гибели людей, должны прибывать следователи полиции, прибыли сотрудники СБУ. То есть сотрудники СБУ – того аппарата, который фальсифицирует политические дела у нас в стране… и они тут же прибывают на место убийства мэра Кривого Рога, не допуская сотрудников полиции некоторое время к месту преступления. Это опять же наталкивает на определенные мысли», – заявил Дудкин.

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