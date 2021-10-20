Дудя оштрафовали на мизерную сумму за пропаганду наркотиков

20.10.2021 22:43 (Мск), Москва, Елена Острякова

Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал либерального блогера Юрия Дудя на 100 тысяч руб за пропаганду наркотиков в интервью с рэпером Моргенштерном и украинским блогером Ивангаем.

Это меньше, чем ожидалось, когда дело поступило в суд, – тогда говорили, что штраф составит 1,5 млн руб. Дудь является одним из наиболее популярных блогеров в русскоязычном сегменте Youtube, и назначенная сегодня судом сумма для него является мизерной.

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Суд счел пропагандой наркотиков то, что, в частности, Моргенштерн рассказал Дудю, как наркотики помогли ему обрести некое духовное развитие. В итоге с ним случился «передоз», рэпер был госпитализирован с сердечным приступом.

Протокол на Дудя составили после жалобы директора «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной – дочери сенатора Елены Мизулиной.

Дудь в суд не явился и дело не комментировал. Его адвокат заявил, что приговор будет обжалован.

Вероятно, защита блогера будет ссылаться на то, что во всех интервью перед фрагментом, где речь идет о наркотиках, Дудь ставит предупреждение об их вреде.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее родительские организации пяти российских городов (Новосибирска, Орла, Краснодара, Хабаровска и Владивостока) добились отмены концертов рэпера Моргенштерна.

Родители мотивировали необходимость отмены «культурного мероприятия» тем, что тексты песен Моргенштерна изобилуют обсценной лексикой, а сам певец не скрывает своего пристрастия к алкоголю и наркотикам и может оказать деструктивное влияние на их детей.