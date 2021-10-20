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20.10.2021 22:43 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Криминал, Россия
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Дудя оштрафовали на мизерную сумму за пропаганду наркотиков

Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал либерального блогера Юрия Дудя на 100 тысяч руб за...

Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал либерального блогера Юрия Дудя на 100 тысяч руб за пропаганду наркотиков в интервью с рэпером Моргенштерном и украинским блогером Ивангаем.

Это меньше, чем ожидалось, когда дело поступило в суд, – тогда говорили, что штраф составит 1,5 млн руб. Дудь является одним из наиболее популярных блогеров в русскоязычном сегменте Youtube, и назначенная сегодня судом сумма для него является мизерной.

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Суд  счел пропагандой наркотиков то, что, в частности, Моргенштерн рассказал Дудю, как наркотики помогли ему обрести некое духовное развитие. В итоге с ним случился «передоз», рэпер был госпитализирован с сердечным приступом.

Протокол на Дудя составили после жалобы директора «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной – дочери сенатора Елены Мизулиной.

Дудь в суд не явился и дело не комментировал. Его адвокат заявил, что приговор будет обжалован.

Вероятно, защита блогера будет ссылаться на то, что во всех интервью перед фрагментом, где речь идет о наркотиках, Дудь ставит предупреждение об их вреде.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее родительские организации пяти российских городов (Новосибирска, Орла, Краснодара, Хабаровска и Владивостока) добились отмены концертов рэпера Моргенштерна.

Родители мотивировали необходимость отмены «культурного мероприятия» тем, что тексты песен Моргенштерна изобилуют обсценной лексикой, а сам певец не скрывает своего пристрастия к алкоголю и наркотикам и может оказать деструктивное влияние на их детей.

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