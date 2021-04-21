Дугин рассказал о сценарии c сохранением украинского Крыма

21.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

У России была возможность заставить Виктора Януковича участвовать в проекте Новороссия, в котором следовало бы оставить и Крым.

Об этом в эфире телеканала «RT Россия» заявил философ-евразиец Александр Дугин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас был шанс изменить эту ситуацию. Например, мы могли бы тогда по просьбе президента, которую можно было получить любым способом – история знает множество способов получения таких просьб. Надо было поговорить: «Виктор, ты здесь? Здесь. Ну, давай, иначе туда пойдешь». В русской истории всегда есть способ поговорить так, что отказаться невозможно.

Не говорили по-человечески, по-людски. У нас с оппозицией говорят, с детьми говорят, которые шалят на улице, так, что она все понимает на самом деле, а с президентом страны в такой критический момент мы вдруг сказали: «Виктор Янукович, может быть, вам еще чайку или сальца добавить? А не хотите – ну мы и так пойдем, возьмем кусочек».

Это что за разговор? Это вообще была страшная стратегическая ошибка Москвы. Эту боль я до сих пор переживаю.

Хорошо, не разделить, но защитить Новороссию и дальше либо воссоздать, перезапустить Украину, сохранив ее, и Крым бы сохранив в этой Новороссии, просто внутри ее. Либо перезапустив, либо создав два государства, которые, может быть, потом воссоединятся в какую-то конфедерацию или федерацию.

Либо, если бы они сами приняли решение, и соединились бы с нами, сделали федерацию, либо вступили бы в Евразийский союз. Мы ограничились малым, и за это малое нам дали по полной программе. Опять тот же самый «русский мир» снова под оккупацией западенцев, и снова то же самое. Сейчас нам грозят, что отберут Донбасс. Отберут Донбасс – дальше на Крым атака», – заявил Дугин.

По его мнению, Россия должна жестко отвечать на враждебные выпады США.

«Нельзя ничего сдавать – нельзя сдавать Донбасс, нельзя сдавать Крым, нельзя сдавать наши национальные интересы, нельзя идти на поводу у тех, кто нас называет врагами, а мы все говорим: «Нет, это наши партнеры». Те, кто называет тебя врагом, он говорит: «Я тебя считаю врагом». – «А я пошучу, я вам здоровья пожелаю». Может, это с точки зрения вежливости и дипломатичности правильный ход, но с точки зрения серьезной стратегии, если вы для кого-то враг, значит, он враг для вас. Если он враг для вас, то это серьезно, а если первая держава в мире объявляет вас своим врагом, то это в сто раз серьезнее. Значит, надо действовать последовательно, очень ответственно и убедительно. Конечно, «русский мир» и Новороссию надо каким-то образом спасать. Не говоря даже о Донбассе. Донбасс – само собой, нам надо говорить о Новороссии вот Харькова до Одессы…

Я не могу в себя прийти – сколько лет прошло с 14-го года, как мы стояли на пороге того, чтобы сделать решительный шаг, а потом уже расплачиваться, санкции – потом уже. Когда есть две Украины, они прекрасно или непрекрасно между собой существуют, нас это не особо волнует. У нас «русский мир защищен».

По мнению Дугина, в 2014-м году этого не было сделано потому, что темой Украины занимался помощник президента РФ Владислав Сурков:

«Это тоже в какой-то мере вопрос к Суркову. Когда Суркова посылают этим заниматься, будет симулякр… На Украину его поставить – хорошо, был бы он вице-премьером, занимался бы Сурков религией. Был и занимался религией, и замечательно, так бы и очень хорошо было, никому он не мешал. Но на Украину, где нерв, где история, где наша судьба, наше возрождение его туда отправлять – это надо же», – сокрушается Дугин.

Сегодня же, по словам философа, вернуть Новороссию в состав «русского мира» можно лишь в случае атаки украинской армии на республики Донбасса: «Единственная легитимация может быть с началом военных действий той стороны против нас. Вот это, но мы не можем же желать войны, призывать к войне. Но мы можем сказать так – если Киев серьезно начнет наступление на Донбасс, если он получит для этого либо поддержку, либо подтолкнут к этому, вот тут надо не ограничиваться защитой Луганской и Донецкой народных республик, тут надо действовать решительно – это последний шанс».