Украину – на премию Дарвина! В Киеве настаивают на разрыве отношений с РФ

21.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна призвать своих граждан вернуться на родину и отозвать дипломатических работников из России, после чего разорвать с ней дипломатические отношения.

Об этом в эфире 4 телеканала заявил бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный, комментируя призыв членов парламентской фракции «Слуга народа» к расторжению дипотношений с РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бессмертного, это нужно было сделать еще в 2014-м году.

«Ныне, в связи с тем, что украинское государство затянуло с принятием официального решения в данном случае, нужно уже сейчас, в связи с обострением ситуации, информационно уведомить граждан Украины, которые находятся на территории Российской Федерации, покинуть территорию Российской Федерации, потому что они могут стать заложниками, исходя из анализа практики деятельности российской стороны по отношению к гражданам Украины. Они то признаются гражданами, то уголовными преступниками, то сотрудниками украинских разведок и так далее. Потому, это первое, что надо сделать.

Дальше дать время проинформировать соответствующие инстанции, подготовить дипломатический корпус и консульский корпус к возвращению на родину. Кстати, уже сейчас нужно дать информацию о том, чтобы члены семей работников дипломатического корпуса покинули Россию…

После этого дать время, чтобы это было сделано и определить дату, когда Украина разрывает отношения или совершает какие-то другие действия. Это означало бы, что Украина выполнила международные нормы в этом случае, она не перешла и не нарушила правила, которые нужно обязательно придерживаться», – заявил Бессмертный.

Бывший сотрудник МИД Украины политолог Андрей Мишин считает предложение о разрыве отношений с РФ невыгодным для Киева и достойным «премии Дарвина».

«А как же Нормандский формат после разрыва дипотношений? Киев развяжет Кремлю руки, не признавая государство РФ!» – указывает эксперт.

«Разорвать дипотношения с РФ просто, но потом Киеву много лет восстанавливать договорную базу уже на невыгодных и жестких условиях», – также напоминает Мишин.