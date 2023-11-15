Дугин: В этой войне Украина исчезнет, а Россия станет цивилизацией

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Запад абсолютно верно понимает смысл войны, которую он ведет с Россией. При этом Россия только нащупывает этот смысл.

Об этом в подкасте политолога Алексея Чадаева заявил философ Александр Дугин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу, что в этой войне, в которой мы сейчас находимся и которая Западом правильно ассоциируется с восстанием провинции единой глобальной либеральной империи. Мятежная провинция хочет пойти совершенно другим историческим и цивилизационным путем и стать самостоятельной империей, вспоминая, что она когда-то была таковой. Запад возмущен и не хочет этого: это моя провинция, они приняли мои ценности, проиграв в 1991 году цивилизационное противостояние. Поэтому они говорят: убью, не дам, сделаю все, что угодно, чтобы тебя не было. Запад в этой войне хорошо себя осознает, а мы только начинаем это делать», – сказал Дугин.

Он считает, что в случае победы России ее примеру последуют другие цивилизации: Китай, Индия, Латинская Америка, а «Запад окажется не побежденным и уничтоженным, но в новой роли – цивилизации среди цивилизаций».

При этом, считает эксперт, определенную часть западных элит победа России морально уничтожит.

«Что будет с Украиной? Украины не будет как независимого национального государства. У них есть свои грезы: сочетать неонацизм с трансгендером. Это грезы неудачные. Ею пожертвуют все участники этой серьезной войны. Для них не родится, увы, ничего. У них был шанс состояться, они его потеряли», – сказал Дугин.