50 оттенков мобилизации: грязь и зверство одесских военкомов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Познакомился на сайте знакомств с девушкой. Общались, спросила, сколько мне лет. Я сказал 28, ответила, что это ее любимый возраст. Спрашивала о моем хобби, люблю ли я спорт. Ну, я люблю спорт, действительно — бег, брусья… В общем, договорились о встрече на обеде в кафе. А теперь кульминация — на сайтах знакомств с фотками девушек сидят теперь сотрудники военкоматов. На встречу со мной пришли бравые ребята с повесткой — еле убежал. Парам-парам-пам», — из анонимного комментария на одесском телеграм-канале.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Что ж, все, наверное, сейчас представили эту эпичную картину, как вооруженные бугаи, купившие себе теплые места в тылу, устраивают мозговой штурм — и о возрасте спросить, и о хобби. Сайт знакомств — идеальное место для отлова мяса, ведь в этом случае никто не скажет о себе «Мне 80 лет, у меня нет глаза, и вообще мне надо, чтобы кто-то за могилкой ухаживал». И все бы это было очень смешно, если бы не было так страшно.

Да, могилизация в Одессе продолжается полным ходом. И тут еще неизвестно, что лучше — когда военкомы проявляют смекалку, или когда действуют по старинке.

Один из таких традиционных методов, вылившихся в скандал, обсуждает сейчас весь город. Хотя зверская процедура «приглашения» в военкомат картина и обычная. Но тут настолько вышла из-под контроля, что за мужика, отказавшегося взять повестку, вступились не полторы калеки и одна бабушка, а жители целого жилмассива.

Одесские соцсети с возмущением обсуждают этот инцидент с несколькими видеодоказательствами.

На первом ролике мы видим мужчину, лежащего на земле вниз лицом. Ему связывают сзади руки, словно преступнику, и затаскивают в микроавтобус.

На следующем ролике мы видим предшествующие беспределу события, ничуть не лучше. Толпа людей, сквозь нее волокут мужчину, и женские голоса:

«Вызовите «скорую» — человеку плохо!».

Судя по всему, плохо ему стало в процессе «бережного» заламывания рук.

Ну а на третьем видео жена задержанного, простите, мобилизованного, с ребенком на руках, кричит уже совсем душераздирающе — не забирайте, мол, у нас же двое детей. Видео обрывается на месте приезда полиции. Тут, правда, помощи ожидать не приходится — из-за действий озверевших военкомов с подручными люди неоднократно вызывали полицаев, однако такого случая, чтобы был составлен протокол хотя бы за чрезмерную жестокость, не наблюдалось.

Как оказалось, человек просто отказался принять повестку.

Солидарность народа в попытке отбить бедолагу не может не радовать. Только она ничто против вооруженной махины.

Случай этот не первый и не последний — достаточно вспомнить охоту за призывниками из машины «скорой» помощи. В данном же случае, если рассматривать самый простой вариант, можно влепить штамп «народ просыпается». Но это будет не совсем верно — народ и не спал, однако в концлагере особо не развернешься.

А что до вышеописанных случаев… так это к разговору о патриотизме — не хотят люди воевать за Украину.