«Дурилка картонная!» – в Москве уже не скрывают раздражения Зеленским

19.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Новый президент Украины Владимир Зеленский прыгает по фонтанам, раздает интервью на лестнице и совершает прочие выходки для того, чтобы отвлечь внимание от своей политической бездеятельности.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил вынужденный покинуть Киев из-за преследования СБУ политический аналитик Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле мальчик (Владимир Зеленский – прим. ред.) до сих пор играет в президента, никак не может понять, что эта предроль уже окончена, и его уже снимают, и от него ждут хотя-бы слов. А он до сих пор действует по инерции отторжения, не предлагая даже какие-то надежды. Он находится в той ситуации, когда даже слово является делом, а он даже своих целей не объясняет.

А от того, что он с дуру сказал: «Мир» и «Я посажу всех, кто затеял Майдан» – он от этого уже отказался. Поэтому он и прыгает по фонтанам, присаживается на скамеечки, скоро он спляшет в коротеньких штанишках. Это попытка в каких-то мелких делах утопить своё нежелание или незнание, как делаются большие дела, которые действительно нужны стране, а именно – мир, торгово-экономические отношения с соседями, в первую очередь с Россией, газ, тарифы, МВФ.

Он ещё оденет штанишки и спляшет вам «Казачок», лишь бы не спрашивали, как он собирается делать этот мир», – сказал Скачко.

В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко уличил Владимира Зеленского в обмане ожиданий как собственных избирателей, так и западных «партнёров».

«Президент суверенной страны не должен и не может вести себя так, как господин Зеленский. Потому что, глядя за этими ужимками, за словами, постоянными метаниями взад и вперёд, влево и вправо, я вспоминаю определение такого типажа, который был дан в известном советском фильме «Место встречи изменить нельзя»: Зеленский – это дурилка картонная. Именно так.

Дурилка картонная для украинского народа, который сделал этот выбор в надежде остановить войну и изменить ситуацию. Для западных партнёров. Как президент Макрон, уважаемый европейский политик, может чувствовать себя на переговорах с этим молодым человеком?» – добавил эксперт.