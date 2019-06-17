Друзья Захарченко рассказали, в честь каких зверств боевиков в Мариуполе скакал по фонтанам Зеленский

17.06.2019, Москва, Владимир Гладков

На прошлой неделе на Украине состоялись как минимум два «мероприятия», от которых Владимир Зеленский, позиционирующий себя как миротворец,, мог уклониться.

Однако «гарант мира» предпочёл чествовать украинских нацистов и карателей.

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К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вообще, это посещение Мариуполя (Зеленским – ред.), там уровень цинизма почти в каждом мероприятии зашкаливает. Человек выступает на сцене в честь пятилетия «освобождения» Мариуполя от неких боевиков, при этом даже не обращает внимания, что единственным организатором этих торжеств на той сцене официально значится полк «Азов». То самое неонацистское национал-социалистическое образование, которое собирало ультра-радикалов, которое создано на базе Социал-национальной Ассамблеи Украины, и, собственно, этот неонацистский «волчий крюк» является её символом», – заявил историк и политолог Владимир Корнилов.

«Теперь Зеленский участвует в мероприятии, организованном этим самым ультранационалистическим формированием, которое официально объявляло в 2014 году, что будет бороться за белую расу и так далее, достаточно работы Билецкого прочитать», – констатировал эксперт.

«Мало кто обратил внимание, там отдельно состоялись чествования полка «Азов», правда, Зеленский в это время отсутствовал, там Аваков принимал эти парады. Так вот, выступал бывший гауляйтер Украины в Донбассе Тарута и прямо несколько раз (я сначала подумал – оговорился) повторил: спасибо боевикам «Азова» за то, что они остановили Новороссию, официально со сцены называл их боевиками под аплодисменты, что, да, эти боевики участвовали в зачистке Мариуполя, причём, почти пустого, на самом деле. Да, там были самодеятельность, строили небольшие баррикады сами жители, танки прошли через них», – добавил политолог.

Корнилов отметил, что подробности «доблестного штурма» Мариуполя ему лично рассказывал первый глава ДНР Александр Захарченко.

«Мне Захарченко за несколько недель до своей гибели рассказывал, как он пять лет назад приехал со своим заместителем Тимофеевым, он же «Ташкент». Приехали, думали организовывать оборону Мариуполя. Говорит, вышли, пустые улицы, уже едут украинские танки мимо нас, мы смотрим. И вот он больше всего, кстати, переживал – не так по поводу Славянска, как по поводу того, что отдали Мариуполь фактически без боя. Там потом были репрессии, были расстрелы, были похищения, и сколько людей пропало после этого «освобождения»!

Всегда буду вспоминать, пять лет назад зачищают Мариуполь, пропадает сразу же главный редактор газеты, по-моему «СССР» называлась, Сергей Долгов. Выясняется, и СБУ признаёт: да, задержан Службой Безопасности Украины, препровождён в Запорожье. Всё, исчез человек. Потом появлялись сведения о том, что его тело было найдено со следами пыток, ясное дело, никто не подтвердил, никто не опроверг, человека нет. При том, что, ещё раз подчёркиваю, СБУ признала его задержание. Вот, как зачищали тогда Мариуполь, вот, как они «освобождали», эти самые боевики, которых, наконец-то, честно называют боевиками и сами представители украинской власти», – резюмировал Владимир Корнилов.

При этом спецпредставитель ЛНР в Минске Родион Мирошник отметил, что Владимир Зеленский даже не пытается дистанцироваться от мероприятий, вроде прошедшего в Мариуполе.

«На этой неделе у него было два мероприятия, в которых он имел все возможности вообще не принимать участие, если он хочет мира. Он поехал в Мариуполь, и он поехал на мероприятие ранее 14 июня по сбитому самолёту над аэропортом Луганска. Там он поехал праздновать день «Азова», то есть, неофашистской организации, здесь он кланялся тем бойцам, которые летели убивать в Луганск. Они не к тёще на блины летели, они летели с чёткой задачей резать и убивать «сепаров», их сбили раньше», – заявил Мирошник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Зеленский в Мариуполе вопросам мира предпочёл скачки в фонтане.