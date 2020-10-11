Дуров отказался убирать белорусские аналоги «Миротворца» из «Телеграма»

11.10.2020, Москва, Елена Острякова

Хозяин мессенджера «Телеграм» Павел Дуров не стал блокировать три канала белорусских майданщиков, на которых незаконно публикуются личные данные работников правоохранительных органов и других граждан, которых оппозиционеры считают «пособниками режима».

Об этом Дуров написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам корпорация Apple, потребовавшая закрытия каналов, использовала «хитрую формулировку», игнорирующую факт того, что «каналы полностью состоят из личной информации угнетателей и тех, кто способствовал фальсификации выборов, — потому эти каналы и существуют».

«Скрывая свои требования расплывчатыми фразами, Apple пытается избежать ответственности за соблюдение собственных правил. Раньше при удалении постов по запросам из Apple в Telegram эти посты заменялись уведомлением, говорящим о правиле по ограничению такого контента для пользователей iOS. Но некоторое время назад Apple обратилась к нам и заявила, что наше приложение не может показывать юзерам подобные уведомления из-за того, что они «неуместны».

Я категорически не согласен с определением «неуместны» от Apple. Но пора Apple научиться брать на себя ответственность за свою же политику, а не пытаться скрыть ее от пользователей — люди заслуживают право это знать», – написал Дуров.

Со своей стороны, поддерживающие Беломайдан телеграм-каналы выступили с петицией в поддержку коллег, публикующих личные данные силовиков.

«Подобные каналы являются практически единственным инструментом белоруского народа по предотвращению безнаказанного насилия со стороны силовиков к мирным протестующим. Сбор информации о людях, выполняющих преступные приказы, является чрезвычайно важным для последующей оценки их действий в независимых судах Беларуси», – говорится в петиции.

На каналах «Черная книга Беларуси» (100 тыс подписчиков) и «Каратели Беларуси – имена, адреса, родственники» (10 тыс подписчиков) публиковались личные данные бойцов ОМОН и членов их семей, судей, работников госорганов и преподавателей белорусских вузов, которые «агитировали за русский мир». Всех их майданщики подвергали травле в соцсетях.

Каналы наполняются в очень быстром темпе без проверки контента. В итоге в сеть зачастую попадают личные данные людей, не имеющих никакого отношения к силовым структурам. Они тут же подвергаются травле сетевых майданщиков. После этого публикуются опровержения, но их не все видят.