Душить антифашистов приходится даже в Вашингтоне – экс-посол Украины в США

Тарас Стрельцов .  
01.10.2023 16:29
  (Мск) , Львов
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Дзен, Запад, Канада, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Киев должен очень жёстко реагировать на любое недовольство нацизмом, иначе даже в США может начать звучать голос разума.

Такой вывод следует из слов экс-посла Украины в США Валерия Чалого в эфире телеканала НТА, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев должен очень жёстко реагировать на любое недовольство нацизмом, иначе даже в США может...

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«Гражданин Канады, со всеми правами, и вдруг все решили, что что-то не так. А почему решили, кто подтолкнул этот процесс, каким образом это всё раскрутилось?

Последствия мне очень не нравятся, все эти извинения. Потом вернули назад его взносы, которые он делал в развитие украинских студий. То есть, если вы скажете, что этот человек совершал преступления, тогда нужен суд. Или не занимайтесь такой травлей на ровном месте!», – бесился Чалый.

Он пожаловался, что даже на западе периодически случаются заявления об украинском нацизме, однако обычно любые поползновения в эту сторону удаётся быстро и жёстко пресекать.

«Очень странная история, Украине надо на это реагировать. Я с этим сталкивался в Вашингтоне, в США, когда нацистами называли полк «Азов». Это была целенаправленная антиукраинская компания, которую крутили русские. Результат – выяснилось, что они агенты российских спецслужб, и один из них в тюрьме.

И я думаю, в этой истории всё очень похоже на почерк российских специальных операций», – изворачивался экс-посол.

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