16.07.2019, Москва, Владимир Гладков
 
ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, США, Турция, Украина
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Дутая «незалежність»: Турция преподала Украине урок настоящей независимости

Анкаре удалось избавиться от зависимости от Запада и стать предметом конкуренции крупнейших мировых игроков, что станет залогом будущего успеха Турции.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил московский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турция сейчас выходит из тени США и ЕС. Потому что США раньше были им союзником, а сейчас больше создают проблемы. Турция становится самостоятельной, и она, по древней украинской идее, хочет сосать из двух маток.

Но поскольку Украина не является независимой страной, она не может это реализовать, не будем говорить грубых слов. А туркам это удаётся, они хотят и с теми, и с другими, очень разумная стратегия», – отметил эксперт.

Более того, по его мнению, союз с Турцией не только значительно укрепит позиции России на мировой арене, но и поможет вернуть Украину в сферу влияния Москвы.

«Между Россией и США идёт борьба за союзнические отношения с Турцией. Турция – союзник Америки в прошлом и союзник России в будущем. И вы ещё увидите, как реализуется мой прогноз, когда Турция де-факто будет союзником России, но при этом останется членом НАТО, и будет там торчать как шип.

Это позволит нам развивать экономическое сотрудничество, возможно, Турция станет членом Евразийского экономического союза, а там и Украину подтянем. Чем больше побед на турецком направлении, тем ближе Украина к нам», – добавил Марков.

Напомним, накануне Российская госкорпорация «Ростех», в рамках исполнения контрактных обязательств, поставила в Турцию первую партию компонентов зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».

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