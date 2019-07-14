С-400 уже в Турции. Полный триумф!

14.07.2019

12 июля в рамках исполнения контрактных обязательств госкорпорация «Ростех» поставила в Турцию первую партию компонентов зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Открытые источники сообщают, что контракт на поставку четырёх дивизионов российских ЗРК в Турцию на сумму $2,5 млрд был подписан в декабре 2017 года.

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Одна из приятных особенностей контракта состояла в том, что деньги турецкой стороной были заплачены в российской национальной валюте.

То есть США не только не могли помешать исполнению контракта, но также им от этой сделки не перепало ничего, как если бы С-400 были оплачены в долларах.

С самого начала в Вашингтоне отнеслись крайне отрицательно к новости, что один из ключевых членов НАТО, Турция, вскоре получит на вооружение российскую систему ПВО, значительно отличающуюся в лучшую сторону по стандартам и эффективности от американской ЗРК «Пэтриот».

До последнего момента США давили на Турцию, пытаясь то кнутом, то пряником, заставить Эрдогана отказаться от сделки. Анкаре предлагали купить необходимое её военным количество комплексов «Пэтриот» со значительной скидкой. После того, как турецкая сторона ответила отказом с комментарием «русское оружие лучше и дешевле», из Вашингтона пригрозили исключением страны из программы совместного производства истребителя-бомбардировщика F-35 и экономическими санкциями.

Несмотря на то, что Турция участвовала в консорциуме по разработке F-35, потратив боле $1 млрд, контракт на приобретение С-400 ставит барьер перевооружению турецких ВВС запланированными 116 самолётами F-35.

Понятное дело, подобная ситуация Анкару не радует и не прибавляет теплоты и без того ледяным отношениям с Вашингтоном.

Правда, и США в результате склоки вокруг F-35 тоже несут какие-то издержки, поскольку СМИ сообщили, что Министерство обороны США провело корректировку бюджета, запросив у Минфина $206 млн для турецкого «импортозамещения» в производственной кооперации по истребителю Lockheed Martin F-35.

Предполагаемые места развертывания С-400 в Турции.

После саммита G20 в Осаке президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал ему не вводить санкции против Анкары. Трамп при этом снял с себя всю вину за конфликт вокруг С-400, возложив её на своего предшественника Обаму, подчеркнув, что «с Турцией обошлись несправедливо».

Однако в редакционной статье от 13 июля электронного издания CNN, «Турция приобрела русские ракеты С-400, разработанные, чтобы сбивать самолёты НАТО. И это проблема для Америки», говорится, что США всё же намерены наказать Турцию санкциями.

Спрашивается, какие такие проблемы для США несёт приобретение и развёртывание Турцией сугубо оборонительных систем ПВО? В статье даётся ответ, поразительный по лживости и цинизму.

Оказывается, развёрнутые в нестабильном регионе С-400 грозят Ближнему Востоку ещё большей дестабилизацией. Тем, что они российского производства и затыкают за пояс «стабилизирующие» регион, стреляющие ракетами в «молоко» американские комплексы «Пэтриот»?

С не меньшей тревогой в редакционной статье CNN говорится о том, что следующей страной в очереди на получение С-400 стоит Индия.

Первый неприятный для Турции звоночек уже прозвучал: Госдеп США одобрил продажу «заклятому турецкому союзнику» Греции семи морских вертолетов MH-60R Seahawk. Кроме машин, контракт также включает поставку 10 многофункциональных РЛС APS-I 53(V), 18 двигателей T700 GE-401, и другое оборудование.

В Турции ожидали чего-то подобного со стороны «Большого Брата», но постарались до поры не выставлять напоказ негативные эмоции. 12 июля Новостью № 1 в турецких СМИ стало прибытие в страну российских транспортных самолётов «Руслан» и Ил-76 с первой партией компонентов С-400.

Национальные телеканалы и газеты пестрели скриншотами приложения Flightradar, сообщавших о приближении российских самолётов в реальном времени.

В 1.40 дня по местному времени турецкое информагентство «Анадолу» распространило сообщение, что груз С-400 был доставлен на авиабазу «Мюртед».

Чтобы в очередной раз напомнить гражданам о том, что с принятием на вооружение турецкой армией российских ЗРК С-400 обороноспособность Турции только усилится, а издержками можно пренебречь, турецкие СМИ опубликовали инфографику об эффективности «Триумфа», а заодно напомнили о неконкурентоспособности американской системы «Пэтриот», показав кадры, как потерявшая цель зенитная ракета, выпущенная саудитами в боевой обстановке, меняет траекторию полёта и падает на жилые кварталы.

Также тщательно пресса отслеживала процесс разгрузки доставленных в Турцию компонентов С-400, а затем мониторила обратный маршрут российских самолётов.

Прибытие С-400 также вызвало энтузиазм в турецком обществе. Рядовые турки благодарили Россию, Путина, российскую оборонку за чудо-комплексы ПВО, а знаменитый в Турции кондитер Хасан Аджар в приступе благодарности собственноручно изготовил и послал курьерской почтой в Кремль традиционную выпечку в виде надписи «PUTIN». В общем, национальный праздник удался.

ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщает, что в ближайшее время в Турцию прибудет второй самолёт с компонентами ЗРК, а 120 ракет для С-400 будут доставлены морем.

В настоящий момент главная интрига заключается в том, в каких районах Турции будут развёрнуты комплексы «Триумф». По мнению военных экспертов, С-400 расположатся в окрестностях городов Измир и Диярбакыр, прикрыв соответственно западное и юго-восточное направление, практически полностью накрывая воздушное пространство страны.

В общем, 12 июля 2019 года стало окончательно ясно, что С-400 в Турции – это не блеф и не газетная утка.

Событие, тем не менее, наводнило соцсети тревожным шёпотом бдительных граждан: «Ну вот, теперь ждите появления рядом с нашими С-400 толпы натовцев с гаечными ключами», а также, «Мы туркам продаём наше чудо-оружие, а они Крым не признают, в Сирии своих бармалеев поддерживают, с Украиной якшаются. И вообще, ихний Эрдоган собирается Османскую империю возродить».

Эти беспокойные отклики уже появлялись два года назад, когда только-только стало известно о российско-турецком контракте о поставках С-400.

Тогда представитель «Ростеха» пояснил, что «Триумфы» передаются Турции и будут поставлены ею на вооружение, но это не значит, что они исчезнут из поля зрения российских специалистов. Договор подразумевает инспекцию всех поставленных Турции компонентов ЗРК, включая сохранность заводских пломб и целостность конструкции. Кроме того, российская сторона будет обеспечивать гарантийное обслуживание С-400.

То есть наша техника, проданная Турции, останется под нашим контролем. Это общемировая практика, да и контракт без такого пункта попросту не мог быть подписан.

Что касается планов Эрдогана, то никто, в общем-то, в отношении турецкого президента и установленного им режима не обольщается. Турция была, есть и остаётся членом НАТО, с сильнейшей армией среди европейских членов альянса, с собственными геополитическими интересами.

Собственно, национальные интересы Турции как раз и содержат весь изюм.

Уже очевидно, что Турция, в отличие от других членов атлантического альянса, не собирается бездумно плясать под американскую дудку, бездумно поглощая всё, что подсовывает Гегемон. Заметно, что Турция, после инцидента с российским фронтовым бомбардировщиком в Сирии, тщательно старается избегать конфронтации с Россией, высылая из страны американских советников и мешая США устроить из авиабады «Инжирлик» склад ядерных бомб.

Строящаяся АЭС «Аккую», газопровод «Южный поток», от которого так неразумно отказалась Болгария, повышает региональный статус Турции, ещё более смягчая её политику в отношении России. Опять же, урок 2016 года с туристами и помидорами Турцией выучен. Несмотря на ряд пока ещё неразрешимых противоречий, отношения России и Турции никогда ещё не были так близки, как сегодня.

Да и «подсадить» одного из ключевых игроков НАТО на российские системы вооружения – это уже само по себе достижение – влезть на поляну, где раньше безраздельно царили американцы. В США уже заявляют, что начало поставок С-400 наверняка отрицательно скажутся на их дальнейших отношениях с Турцией. НАТО также «глубоко обеспокоено» поставками российских ЗРК в Турцию.

Сколько раз наша страна вбивала клин между США и их стратегическими союзниками? Значит, всё правильно делаем. Трещину надо тщательно углублять и расширять. Не исключено, что и другим членам НАТО захочется пойти по турецкому пути, отстаивая право на безопасность своей страны в ущерб США.

Политическая ситуация, возникшая с прибытием в Турцию ЗРК С-400 хорошо описывается в заключительной части вышеупомянутой статьи CNN высказываниями турецких и американских официальных лиц.

Так, турецкий министр обороны Хулуси Акар утверждает, что наличие российских ЗРК «никак не повлияет на стратегическую ориентацию Турции», но Госдеп и американские аналитики укоризненно качают головами и говорят о том, что «что Эрдоган и правящая партия Турции не настолько сильно ценят отношения с США, как ранее полагали в Вашингтоне», а также, «на будущее, американская политика должна учитывать факт, что Турция, хотя и не враг Америке, но она и не друг».

То есть, как только Вашингтону предоставится возможность сделать Турции подлянку, он её с удовольствием сделает. «И не друг, и не враг, а так…»

В общем, хорошо получилось. 12 июля 2019 года стал без преувеличения турецким триумфом российского «Триумфа».