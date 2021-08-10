Дважды объяснять не будут: Украину ждёт неожиданный удар с севера – эксперты

10.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине нужно готовиться к весьма вероятному вторжению войск со стороны Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила жена известного украинского пропагандиста Дмитрия Гордона, его коллега Алеся Бацман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так Бацман прокомментировала вчерашнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «возвращении Украины».

«Украина – это один из возможных его козырей. И, к сожалению, когда говорят эксперты о том, что нам нужно опасаться вторжения, открытого, большого, даже больше из Белоруссии, чем со стороны России, а вы видите, как накаляется каждый год ситуация… Даже еще в то время: учения белорусские на границе с Украиной, белорусско-российские учения, когда стягивается техника. Сейчас даже никто это объяснять не будет, и в любой момент может создаться казус Белле, который сама Белоруссия вместе с Россией и создаст», – рассуждает Бацман.

Бывший советник президента России, бежавший в США экономист Андрей Илларионов согласился с Бацман и призвал Украину готовиться к вторжению с севера:

«Это попытка поучаствовать в игре, режиссером, сценаристом и главным действующим лицом которой является другой гражданин. Но та же самая задача. Что важно для Украины в этом плане? В этом плане важно, что если кто-то еще в предшествующие годы мог полагать, что сосед с севера является как минимум нейтральным, очень сложным, очень проблемным, но, тем не менее, нейтральным – эти заявления говорят о том, что сосед с севера не является нейтральным и в планировании, и в осуществлении, так и во внешней политике, прежде всего, в области обороны, в области безопасности. Надо понимать, что граница с севера уже сегодня не является границей нейтрального государства. И, поскольку прямым текстом было сказано, что могут быть акции, провокации, то надо быть к этому готовым и не питать никаких иллюзий», – заключил Илларионов.