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Новости Украины

Российские власти и СМИ упорно отказываются признавать самобытность Украины. Об этом говорили участники заседания Совбеза ООН, защищавшие режим в Киеве.

Вопреки прозападному мейнстриму выступили лишь Бразилия и Китай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, британская сторона потребовала от Москвы прекратить обзывать украинское руководство.

«Контролируемые СМИ России на протяжении многих лет высказываются с ненавистью к Украине и украинцев. Высокопоставленные российские деятели отрицают право Украины на существование, отрицают право на наличие права деятельности украинской самобытности, отличающейся от российской. Неоднократно звучали ложные заявления. И президент Путин говорил о том, что украинское правительство – это наркоманы и неонацисты. А бывший президент Медведеёв сказал, что украинцы – это выродки и ублюдки. А министр Лавров сказал, что украинцы осуществляли геноцид на Донбассе. Этим инсинуациям нет никаких оснований и подтверждений. …Язык ненависти также может являться военным преступлением. Мы призываем РФ выполнять свои обязательства и прекратить делать такие заявления», – заявил британский представитель Джеймс Кариуки.

Также истерическим выступлением отметился представитель Литвы Ритис Паулаускас.

«Сегодня мы наблюдаем за неспровоцированной крупномасштабной военной агрессией России в отношении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины при поддержке другого агрессора Белоруссии. На протяжении многих лет Украина стала одной из ключевых мишеней для кремлевской дезинформации. Предпринимались попытки оправдать вторжение России. Кроме того, российская военная агрессия в отношении Украины сопровождается тем, что самые высокие должностные лица России и СМИ подконтрольные Кремлю сеют токсичную риторику в отношении Украины и украинцев, что ведет к злодеяниям, совершаемых российскими силами, а российское общество их терпит», – говорил литовец.

Он посетовал на то, что и высокопоставленные должностные лица России, и государственные комментаторы в СМИ не раз отрицали существование отдельной украинской самобытности.

«Звучат разнообразные ложные высказывания, которыми пользуются те, кто напоминают о том, что украинцы угрожают единству России, что они нацисты, что они заслуживают наказания и ликвидации», – возмущался Паулаускас.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица на фоне такой поддержки разразился проклятиями в адрес Москвы.

«Фашистская эстетика отслеживается в символике Z при организации массовых демонстраций, консолидация пропаганды войны и подстрекательство к ненависти против Украины и украинцев. Кража украинских ресурсов с оккупированных территорий и попытки аннексировать эти территории доказывает, что имперский, неоколониальный стиль мышления является руководящим принципом кремлевской политики на международной арене. Нельзя обманываться антифашистской, а также антинацистской риторикой России. Это лишь еще одно проявление агрессивного подражания, которое пошло дальше и назвало украинцев неонацистами для того, чтобы обесчеловечить их и сделать их законной мишенью для русских солдат. При этом Путин хочет заполучить больше территорий, он сравнивает себя с русским царем XVIII века Петром. Он говорил, что наша судьба возвращать», – истерил Кислица.

В то же время Бразилия лишь сдержанно высказалась о том, что антироссийские санкции ни к чему хорошему не приводят.

«Конфликт привел к ухудшению глобального продовольственного кризиса, и имеет негативные воздействия на более уязвимых людей по всему миру. Уничтожение производительного потенциала Украины, с одной стороны, а также односторонние экономические санкции с другой стороны привели к росту цен на продовольствие и энергоносители. В особенности в развивающихся странах, которые и до этого страдали от асоциальных экономических последствий, а также гуманитарного кризиса против гражданских лиц», – заявил бразильский представитель Роналдо Коста Филью.

Пекин же призвал не поддерживать ни одну из сторон, в первую очередь, имея в виду накачку оружием Украины.

«Направление смертоносного вооружения в страну будет лишь способствовать затягиванию конфликта, будет усугублять гуманитарную ситуацию. Это унесет новые жизни мирного населения. Мы просим некоторые страны не продолжать лить масло в огонь в угоду своим собственным геополитическим интересам. Не нужно, чтобы страны принимали чью-либо сторону, это будет вести лишь к усугублению разногласий», – сказал представитель Китая Дай Бинг.