Две бригады ВСУ снесут Приднестровье – Гончаренко

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Вчерашнее обращение ПМР к России за помощью ничем не угрожает Украине. Более того, Киев готов хоть сейчас помочь Кишинёву «ликвидировать приднестровскую занозу», а взамен получить доступ к складам с боеприпасами.

Об этом в своём видеоблоге заявил скандальный депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Формальная причина для проведения этих сборов – якобы экономическая блокада со стороны правительства Молдовы Приднестровья. Никакой блокады… ну как блокада? Просто давно пора было прикрывать эту лавочку, что они всякими льготами пользовались. Плюют на Молдову, сепаратисты, ещё и какими-то пользуются льготами. Наконец-то Молдова начала это дело прикрывать, ну и они решили – беспрецедентное экономическое давление на них. Глава Красносельский рассказывает, как Молдова использует сложный момент, чтобы давить на них – кто вы вообще такие?» – сказал Гончаренко.

По его мнению, таким образом, пытаются разгонять панику на Украине, что, помимо прочего, ещё и Приднестровье начнётся.

«Там есть определённые вооружённые силы, понятно, контролируемые Россией, но никакой боеспособности там нет. Эти несколько тысяч человек, которые там есть, украинские две бригады снесут в секунду. Бояться нечего. Прямого выхода Россия, слава богу, к Приднестровью не имеет, небо тоже перекрыто украинскими ПВО, поэтому никакой серьёзной угрозы они там не представляют», – заверил депутат.

Он пригрозил, что когда-нибудь Украина обязательно разберётся с вопросом Приднестровья.

«Украина давно могла бы решить этот вопрос и, во-первых, ликвидировать эту занозу в своём подбрюшье, которая что-то там периодически пытается ёрзать, во-вторых, помочь Молдове восстановить территориальную целостность (конечно, без их обращения мы это делать не будем). А ещё там, кстати, есть склады с боеприпасами, а боеприпасы – это важная тема, как мы понимаем. В общем, это не нам надо бояться, это пусть они там в Приднестровье, те, кто являются российскими агентами и на России сидят там, пусть это они боятся, чтобы Украина ими не занялась. Когда-нибудь рано или поздно нам обязательно надо будет вместе с Молдовой, если она сама не справится, с этим вопросом разобраться», – воинствовал Гончаренко.