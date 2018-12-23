Две трети государств-членов ООН не стали голосовать за украинскую резолюцию по Крыму

23.12.2018, Симферополь, Олег Кравцов

В ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН прошло голосование за инициированную Украиной резолюцию А/С.3/73/L. 48 “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина”.

В поддержку документа проголосовали 65 государств-членов ООН, против – 27 , 70 делегаций воздержались.

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“Генеральная ассамблея призывает все международные организации и специализированные агентства Организации Объединенных Наций пользоваться формулировкой “Автономная Республика Крым и город Севастополь, Украина, временно оккупированные Российской Федерацией”, когда речь идет о Крыме в их официальных документах, коммуникациях и публикациях, включая те, в которых говорится о статистических данных РФ”, – говорится в проголосованном документе.

Также в нем говорится о необходимости признать политическим заключенным осужденного в Крыму террориста Олега Сенцова, осуждается выдача российских паспортов жителям Крыма, а также требуется вернуть вернуть полуостров Украине.

“Давление на агрессора продолжается”, – пафосно заявил в своем Twitter постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

При этом резолюции Генассамблеи ООН, в отличие от резолюций Совета Безопасности, не имеют обязательной силы, поскольку носят лишь рекомендательный характер.

Отметим, что принятую несколькими днями ранее инициированную Украиной антироссийскую резолюцию, осуждающую «милитаризацию Крыма и частей Черного и Азовского морей”, поддержали 66 государств-членов ООН, а 19 голосовали против.

Всего, напомним, в состав ООН входит 193 государства. Таким образом лишь треть членов ООН признали Крым “оккупированным”. Примечательно, что с каждым годом уменьшается количество стран, которые поддерживают соответствующую резолюцию.

Например, в 2016 году за документ проголосовали 73 государства-члена ООН, но даже эта цифра тогда возмутила работающего на меджлисовском канале ATR журналиста Айдера Муждабаева.

“Украину поддержали 73 страны, при этом четыре десятка из них сами были соавторами и инициаторами резолюции. 23 страны проголосовали против, в основном это прямые сателлиты РФ, тоталитарные режимы и проч. А ещё 76 стран от голосования по Крыму воздержались. Итого: либо только за, либо не против аннексии Крыма Россией и грубых нарушений прав человека – большинство стран, голосовавших этой ночью в Генассамблее ООН. Таких стран почти сто – 99, сокрушается Муджабиев. – Мне не кажется огромной победой Украины тот факт, что на агрессию РФ против нашей страны, на убийства, похищения, репрессии против крымских татар большинству человечества, живущего в современном, информационном мире, целиком и полностью наплевать”, – написал тогда Муджабаев.

Он также призвал украинских чиновников “объяснить гражданам Украины, почему большая часть мира не видит в Украине друга”.