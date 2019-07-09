Две трети винных заводов Грузии оказались перед угрозой закрытия

09.07.2019, Москва, Олег Кравцов

Запрет на поставки грузинского вина в Россию нанесет серьезный удар по экономике Грузии.

Об этом «Московскому комсомольцу» заявил директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз.

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По его словам. для Грузии потеря российского рынка может стать драматической, поскольку 65% ее винного экспорта идет в Россию.

«Велика вероятность того, что две трети грузинских заводов закроются. Их урожай будет никому не нужен. И мировой рынок, и российский уже подошли к насыщению грузинским напитком», – сказал эксперт.

При этом он говорит, что российский бизнес тоже рискует пострадать, если после прекращения поставок останется нереализованное грузинское вино.

«В случае, если вина запретят продавать с формулировкой «ненадлежащие качество», бутылки могут уничтожить или начать продавать «в темную» по бросовой цене, как было в начале-середине двухтысячных», – отмечает Дробиз.

Отметим, что в связи с антироссийским шабашем в Тбилиси, где напали на приглашенного в страну российского депутата, в Совете Госдумы предложили ввести против Грузии санкции, предусматривающие прекращение импорта грузинского вина и воды, а также запрет на денежные переводы в Грузию.