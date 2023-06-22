Движение через Чонгар будет возобновлено

Любовь Смирнова.  
22.06.2023 14:44
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Россия, Транспорт


Движение автомобилей по Чонгарскому мосту могут запустить по одной полосе, пока мостовики будут восстанавливать поврежденный пролет.

Удар, о котором ранее сообщал «ПолитНавигатор», был нанесен четырьмя ракетами.

Движение автомобилей по Чонгарскому мосту могут запустить по одной полосе, пока мостовики будут восстанавливать...

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«Если мы ведём разговор о полном восстановлении мостового сооружения, пролёта, который повреждён, это максимум займёт несколько недель, поскольку необходимо заказать материалы.  А сейчас решается вопрос о возможности организации этого движения по одной из полос.

Все силы и средства имеются у нас на местах, у нас есть специалисты-мостовики, есть подрядные организации и службы дорожные, чтобы в максимально кратчайшие сроки произвести мероприятия, связанные с восстановлением мостового сооружения», – заверил глава крымского Минтранса Николай Лукашенко.

Грузовики перенаправили через пропускной пункт «Перекоп» в районе Армянска. В первую очередь проверяли те фуры, которые перевозили скоропортящиеся продукты: овощи, фрукты, молочные продукты и мясо. На досмотр одной фуры уходит до 40 минут, необходимо открывать дополнительные полосы движения и усиливать досмотровые группы.

«У нас переход через пункты пропуска «Перекоп» и «Армянск», работа в штатном режиме. Все транспортные средства имеют возможность осуществить проезд через данные пункты на территорию Херсонской области, Запорожской, ДНР, ЛНР и далее в Ростовскую область», – уточнил Лукашенко.

Расписание рейсовых автобусов из Крыма в Геническ, Мелитополь и Бердянск не изменится, только увеличится время следования в пути, поскольку расстояние увеличилось на 100 километров.  Пассажирские автобусы переориентированы на пункт пропуска «Армянск», где больше полос для досмотра и окошек регистрации.

На Крымский мост, как и прежде, грузовые автомобили не допускаются, легковые проходят досмотр. Время ожидания в настоящее время от 15 до 40 минут, перед выходными – до четырех часов.

Военное управление Следкома РФ все повреждения на Чонгарском мосту зафиксировало, установив четыре прилета неустановленных ракет.

«В ходе осмотра места происшествия изъяты элементы данных ракет, на одной из которых на заводской табличке имеется маркировка, указывающая на то, что данная ракета произведена во Франции», – заявил представитель Следственного комитета РФ и добавил, что именно она попала в мостовой переход.

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