Двое ВСУшников изнасиловали жительницу Луганщины

21.04.2019

Двое украинских военных, угрожая оружием, изнасиловали жительницу посёлка Нижнетёплое Станично-Луганского района.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на присутствие в штабе 25-й отдельной воздушно-десантной бригады командующего ОТГ «Север» полковника Игоря Красоты, пользуясь попустительством и отсутствием контроля со стороны прибывших надзирателей и командования, 20 апреля двое военнослужащих бригады в районе населенного пункта Нижнетёплое, угрожая оружием, совершили насильственные действия в отношении местной жительницы. После совершения преступления подонки скрылись на угнанном ранее автомобиле ВАЗ», – говорится в сообщении пресс-службы.

В Народной милиции ЛНР добавили, что подобные факты являются далеко не единичными и тщательным образом скрываются командованием.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забили до смерти пожилого жителя поселка Новотошковское Попаснянского района на Луганщине за то, что мужчина отказался отдать им свой мотороллер.