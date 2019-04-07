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07.04.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Происшествия, Украина
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Пьяные украинские солдаты совершили ужасное преступление под Луганском

Украинские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забили до смерти пожилого жителя поселка Новотошковское Попаснянского района на Луганщине за то, что мужчина отказался отдать им свой мотороллер.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В населенном пункте Новотошковское военнослужащие 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убили пожилого мужчину, который отказался дать им свой мотороллер. Все происходило при свидетелях, но люди боялись выступить против пьяных вооруженных военнослужащих. Мужчину избивали до тех пор, пока он не перестал шевелится, после чего один из военнослужащих, повернувшись к свидетелям сказал, что так будет с каждым, кто попробует им возражать», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что государственная телерадиокомпания ЛНР запустила новый проект «Путь Визенталь», целью которого является поиск украинских военных преступников и обнародование их «подвигов».

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