Двойной подлог: партия Зеленского подписала именем экс-нардепа Журавко чужие листовки против Порошенко

16.07.2019, Херсон, Владимир Гладков

Партия «Слуга народа» выпустила агитационные листовки бывшего губернатора Херсонской области Евгения Рыщука против кандидата от партии экс-президента Петра Порошенко «Солидарность», использовав при этом имя экс-нардепа и местного активиста Алексея Журавко.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Обвиняя экс-губернатора Рыщука в убийстве Екатерины Гандзюк, а также в отправке в Киев миллионных откатов и поджогах лесов, пропагандисты Зеленского также вменили ему в вину сотрудничество с «сепаратистом-беглецом» Алексеем Журавко, через фирмы которого соратник Порошенко якобы продавал песок в Крыму.

«Пять лет, уже пошел шестой год, как меня нет на моей Малой Родине. А во всех грехах, бедах, проблемах, как всегда, «виноват» я. Могу одно сказать, ничего без меня не получается. Насколько же это грязная и лживая политическая кампания досрочных выборов в Верховную Раду!

Вместо того, чтобы доказывать друг другу, своими программами, делами – как они будут строить будущее государство и развивать регион, эти отмороженные дурни по округу 186 льют грязь друг на друга. Какая все же это низость.

Цегельникову передаю огромный привет! Спасибо, за бесплатную рекламу! Лучше бы эти деньги направили не на листовки, а на детские садики, школы. Было бы больше толку.

Хочется так сказать, когда собаке нечего делать, она свои яички вылизывает. Вот такие у нас политиканы в Херсонской области.

Так что, дорогие мои херсонцы, думайте, всегда, за кого голосовать! Будет обидно мне и страшно, если вновь проголосуете за таких неадекватных, как Рыщук, Цегельник, Негой. Они уже показали, на что они способны», – возмутился Алексей Журавко.

Напомним, ранее экс-депутат заявил, что Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко, являющиеся главными преступниками Украины, за грехи которых вся страна расплачивается до сих пор, набирают в свои команды таких же кровавых преступников.