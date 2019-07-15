Журавко призвал украинцев не голосовать за убийц

15.07.2019, Херсон, Владимир Гладков

Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко, являющиеся главными преступниками Украины, за грехи которых вся страна расплачивается до сих пор, набирают в свои команды таких же кровавых преступников.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-депутат Верховной Рады, общественник Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы! Не повторите ошибку недавнего прошлого, 2014 года. В том году произошло самое страшное в Украине – антиконституционный государственный переворот. Именно в этот день страну накрыла пелена смерти, горя, плача детей, матерей. Больше 13 тысяч погибших в Донбассе! Больше двухсот убитых, ни в чем не повинных детей!

Донбасс продолжает гореть в огне! Уже при новом президенте.

Но сегодня я не о нем хочу написать. В Украине идут досрочные парламентские выборы. На эти досрочные выборы идет самый главный убийца – Петро Порошенко Кровавый.

Когда-то его партия называлась его фамилией. Сегодня же эта партия называется «Европейская солидарность». Запомните, украинцы, в ее списках – одни убийцы и маргиналы! А самый главный преступник, вор, мародер – это Петро Порошенко. Который привел мою любимую, красивую страну, Украину, к фашизму, нацизму, героизации отморозков, как Бандера, Шухевич, и уничтожению моей настоящей истории. Той, в которой мы были братьями и славянским миром, помня своих предков, которые нам подарили жизни и построили это государство.

Есть еще одна, не менее одиозная партия – «Батькивщина». Непотопляемая, и очень опасная, коварная для общества, страны. Брехливая, воровитая, агрессивная политическая бабушка с косой, которая также в избирательный список партии набрала убийц. Я писал недавно о Наливайченко, который создал СС-Гестапо в виде украинского СБУ, т. е. самый настоящий карательный орган», – заявил общественник.

Также, по мнению Алексея Журавко, место Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, принесших в страну войну, не в парламенте, а в тюрьме.

«Я сам инвалид первой группы с детства. Безногий и безрукий. Поверьте мне, я знаю, что такое война! Я побывал в Донбассе, и видел все своими глазами, кто на самом деле стрелял по своим же. Это украинские ВСУ, тербатальоны и другие радикальные формирования. А отдавали приказы именно эти политические силы, во главе которых находятся убийцы.

Посмотрите на эти фотографии, которые я опубликовал. На первых двух фото все написано. Ведь это Правда! А две фотографии внизу – это боль, трагедия, горе. И именно лидеры двух упомянутых партий принесли в Украину смерть!

Украинцы! Ни в коем случае нельзя голосовать за эти политические банды: «Европейская солидарность» и «Батькивщина». Их место на скамье подсудимых! А после принятия сурового справедливого решения о пожизненном заключении – в тюрьме! Их место не в парламенте! Так давайте же все сделаем, чтобы они не прошли!

Мир в Украине настанет только тогда, когда вы будете делать правильный выбор! И учиться на чужих ошибках. Но не на своих. Если вы, украинцы, отдадите голоса за этих мерзостей, как Тимошенко и Порошенко – кровь и разруха будут дальше продолжаться. А страна потеряет суверенитет, которого уже и так нет. И распадется на части. Ведь при них от нас ушел Донбасс, Крым. И это именно на их совести», – призвал экс-нардеп.