«Двойной удар». Немецкую компанию обвинили в поставках чипов в Россию через Турцию

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9 февраля немецкие компетентные органы провели обыски в помещениях трёх компаний в рамках продолжающегося расследования возможного нарушения санкций ЕС против России.

Об этом сообщила прокуратура ФРГ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Одну из этих компаний, учредителем которой является турок, обвиняют в поставках чипов в Россию через Турцию.

Рейды последовали вслед за публикацией в декабре прошлого года расследования агентства Reuters, касающегося продолжающихся поставок электронных компонентов на миллиарды долларов в Россию, несмотря на западные экспортные ограничения и запреты производителей.

Согласно заявлению немецких властей, в котором не назывались конкретные компании или частные лица, немецкие компетентные органы также провели обыски по месту жительства трех подозреваемых. В заявлении говорилось, что были изъяты записи, документы и ИТ-оборудование. При этом немецкое издание Die Tagesschau сообщило, что одна из фирм – Smart Impex из Кёльна, и её учредителем является гражданин Турции Гёктюрк Агваз.

«Таможенные данные, которыми располагает издание, подтверждают продажу фирмой Smart Impex электронных компонентов в Россию. Примечательно, что соучредителем российской компании-получателя Fast Impex является Ярослав З., который также является акционером немецкой компании. Незадолго до начала российской агрессивной войны на Украине прямые продажи в Россию были прекращены. Но теперь наше расследование показывает, что продажа этих электронных компонентов через Турцию, по-видимому, продолжалась во время войны», – пишут журналисты Die Tagesschau.

После 24 февраля 2022 года продажи из Германии отсутствуют в таможенных данных товаров, поставляемых российской компании Fast Impex. Вместо немецкой Smart Impex в списках поставщиков неожиданно появляется основанная через несколько недель после начала войны в Стамбуле компания AZU International. Её соучредитель – Гёктюрк Агваз, который также является управляющим директором и акционером бывшего немецкого поставщика Smart Impex. В прошлом году турецкая компания продала Москве комплектующие, которые ранее поставлялись из Германии, на сумму более 20 миллионов долларов США.

Судя по всему, немецкая компания – не единичный случай: после начала СВО объём экспорта из Турции в Россию «полупроводников и электронных схем» вырос примерно с 300 000 долларов США в 2021 году до более чем 86 миллионов долларов США в 2022-м, отмечает издание.

Два месяца назад информационное агентство Reuters связалось с Гёктюрком Агвазом, директором и акционером немецкой Smart Impex и соучредителем турецкой AZU International. По телефону он признался, что компания из Кёльна продает электронные компоненты в Турцию, а все остальное является коммерческой тайной.

В своём письменном ответе немецкому телешоу ARD MONITOR, также опубликовавшему материал о деятельности компании, Smart Impex заявила, что «обвинения подвергаются детальному изучению», но на данный момент её собственные проверки показали, что товары, которые она экспортировала в Россию, «не подпадали под действующие санкции».

Как сообщал «ПолитНавигатор», американское издание The Wall Street Journal опубликовало расследование деятельности Турции, направленной на обход санкций, введённых США против РФ.