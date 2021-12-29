Дворец спорта, дом культуры, амбулатория – новые «зверства оккупантов» в Крыму

В Евпатории открыты два значимых спортивных объекта: физкультурно-оздоровительный комплекс и Дворец спорта. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, посетивший сегодня учреждения.

«Кроме этого, как уже говорил ранее, в Евпатории и городе-герое Керчи будут построены два ледовых катка, которые смогут предоставить доступ к тренировочному процессу для 500 детей на бесплатной основе», – сообщил Аксенов.

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Сегодня он также посетил село Фрунзе Сакского района, где осмотрел восстановленный Дом культуры и амбулаторию.

«В текущем году в Республике Крым было открыто 95 новых ФАПов и амбулаторий – как установленных, так и отремонтированных. Такой объем работ никогда раньше не выполнялся, и мы надеемся на то, что благодаря таким темпам приведем систему здравоохранения республики в надлежащее состояние.

Тем не менее, мы всё еще находимся в начале пути. Удовлетворенность от выполненных дел наступит лишь тогда, когда проблемные вопросы будут закрыты по всей Республике Крым», – сказал чиновник.