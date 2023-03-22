Двух девушек-военнослужащих наградят за отражение атаки на Севастополь

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Две девушки – военнослужащие Черноморского флота – будут представлены к наградам за отражение сегодняшней атаки БПЛА в Севастополе. Об этом на заседании коллегии Минобороны России сообщил Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Два дрона из трех сбили старший матрос контрактной службы Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко.

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«Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и в соответствии с нашими решениями выписать денежную премию за уничтожение объектов противника», – заявил Шойгу.

Тем временем в Джанкое подсчитали убытки от атаки БПЛА поздно вечером 20 марта. По информации главы Крыма Сергей Аксенова, повреждены два частных и два многоквартирных дома, магазин и склад кормов для животных, частично здания техникума. Осколками также посечен легковой автомобиль.

«Нанесенные повреждения незначительны и будут устранены в кратчайшие сроки. Органы власти и ответственные службы контролируют ситуацию», – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Единственный пострадавший от падения останков БПЛА 33-летний джанкоец переведен из районной больницы в один из госпиталей Севастополя. Мужчина военнослужащий, недавно вернулся из зоны СВО. Первое ранение получил уже дома.