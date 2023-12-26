«Дякую, что не в ВСУ». За что будут благодарить Бога украинцы, если им навяжут новый праздник

Роман Рейнекин.  
26.12.2023 15:56
  (Мск) , Киев
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Авторская колонка, Дзен, Общество, Политика, Украина


Читая украинскую ленту новостей,  может показаться, что украинцам сейчас совсем не до праздников. Однако украинские депутаты уверены в обратном.

Именно с их подачи и несмотря на большие потери на фронте (а, может, именно благодаря этому) как грибы множатся разнообразные праздники, включая довольно странные. Так, на днях в Раде зарегистрировали законопроект с предложением ввести в стране новую дату – единый День благодарения Богу.

Читая украинскую ленту новостей,  может показаться, что украинцам сейчас совсем не до праздников. Однако...

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Наблюдатели обратили внимание на нюанс: предыдущий документ с таким предложением его автор – нардеп Виктор Мялик (из депутатской группы «За будущее») подал сам, а нынешний – уже вместе с руководством парламента и монобольшинства «Слуг народа». Такой поворот увеличивает шансы законопроекта на принятие. Самого текста документа на сайте Рады пока нет, но автор не скупится на комментарии.

Напомним, в августе еще один религиозно озабоченный на всю голову нардеп от «Слуги народа» и патентованный борец против ЛГБТ, за семью и «традиционные ценности» Григорий Мазурашу уже зарегистрирован законопроект об учреждении в Незалежной собственного «Дня благодарения». Депутат считает, что такой праздник должен поднять благодарность на общенациональный уровень и предлагает праздновать его 22 октября.

Вообще привычка беспрестанно кого-нибудь за что-нибудь благодарить или, по-украински, «дякувать» вошла в украинский публичный обиход  с подачи Порошенко, которого за страсть к этому делу злые языки даже обозвали «графом Дякулой». Однако его преемник на Банковой Зеленский, к удивлению многих, подхватил эту традицию и развил ее до невиданных размеров и высот.

Все помнят, как он то ли 42 то ли 47 раз «дякувал» бывшему британскому министру обороны Уоллесу. А, глядя на шефа, и глава МИД Кулеба выразил готовность не только благодарить западных спонсоров, но даже спеть и станцевать для них ( разве что  цену в «полбублика» не озвучил) – лишь бы только деньги и оружие давали.

Но есть нюанс. Все же украинское начальство угодливо «дякует» обычным смертным людям – западным политикам и кредиторам. А вот уже массы посполитых норовят обязать дякувать непременное высшие силы. Как будто в надежде, что такие хоровые благодарности быстрее долетят до небес и помогут Украине выиграть войну.

Похоже, мы наблюдаем зарождение очередного местечкового карго-культа. Недаром спикер Банковой Подоляк в одном из свежих постов в соцсетях призвал украинцев не унывать и – дословно – «надеяться на «рождественское чудо». Благодаря которому ВСУ непременно победят и таки дойдут до ялтинских и мариупольских пляжей.

Благодарить Бога организованно, строем, хором и всей страной в один день- это ли не голубая мечта патриота? Правда, от нее как-то неприлично отдает душком типично позднесоветского нафталина. Но тот, кто обратит на это внимание – тот московский агент.

И еще одно. Учитывая время и контекст появления инициатив о «дне благодарения», а именно тот факт, что они совпали с опубличиванием драконовского законопроекта про мобилизацию, уже можно смело предположить содержание неофициальных благодарностей большинства украинцев – «Благодарю тебя, Боже, что не попал в ВСУ. И, надеюсь, что в следующем году тоже».

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