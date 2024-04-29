Дыма без огня не бывает. Что стоит за утечкой о продаже Казахстаном боевых самолетов Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В социальных сетях продолжает разгораться скандал по поводу возможной продажи через Великобританию устаревших военных советских самолётов Украине, что с воскресенья стали активно опровергать в Астане.

Подробности читайте в новом материале на эту тему международного обозревателя «ПолитНавигатора» Айнура Курманова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Всё началось с того, что украинском телеграм-канале «Погляд Приходька» появились сообщения о передаче Астаной Киеву 81 списанных самолётов, который были приобретены изначально американцами.

«Казахстан передал Украине 81 самолет из старых советских запасов. Они будут использоваться как мишени или станут донорами запасных частей для нашего военного авиапарка. Токаев что, решил с Эрдоганом посоревноваться в шпагате?», – написал сначала тг-канал.

А потом пришло от него же следующее уточнение:

«Интересная информация: Оказывается, 81 самолет у Казахстана купила не Украина, а США. Через офшоры. Не, безразлично как. Главное – эти самолеты нам понадобятся и для донорства, и для фальш-мишеней».

Многие телеграм-каналы перепечатали это сообщения, как и другие детали сделки, но казахстанские власти дней пять отмалчивались по этому поводу. И вот неожиданно в воскресенье, 28 апреля, казахстанское предприятие «Казспецэкспорт», созданное правительством РК, разразилось заявлением с опровержением.

«Сведения, распространенные в Интернете, не соответствуют действительности. Все торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации предприятие провело в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства среди юридических лиц Республики Казахстан, имеющих соответствующие лицензии, выданные уполномоченным органом. Иностранные компании к торгам не допускались», – говорится в сообщении.

Интересно, но уже на следующий день, в понедельник, 29 апреля издание Авиа.про со ссылкой на украинское издание Kyiv Post опубликовало сообщение о том, что «самолеты были признаны непригодными для использования, и их модернизация считалась экономически нецелесообразной. Однако США через офшорные структуры приобрели 81 из этих самолетов. Предполагается, что, поскольку типы этих самолетов находятся на вооружении Украины, они в итоге будут переданы Киеву либо для использования как запчасти, либо в качестве манекенов на аэродромах».

То есть вся эта история со списанными самолётами мягко говоря странная и запутанная и вызывает лично у меня, как и у многих других наблюдателей, очень смутные сомнения. Несмотря на официальные опровержения украинская пресса и телеграм-каналы продолжают распространять информацию на эту тему. Большой вопрос – зачем и для чего?

Все эти разговоры возникли в связи с тем, что правительство Казахстана объявило в конце прошлого года в рамках переоснащения своего авиапарка ВВС об аукционе по продаже 117 истребителей и бомбардировщиков советской эры, включая МиГ-31, МиГ-27, МиГ-29 и Су-24, выпущенных в 1970-х и 1980-х годах. Общая стоимость лота оценивается в 1 миллиард тенге (приблизительно 1,5 миллиона долларов США). Но внутри страны желающих приобрести эти списанные машины так и не нашлось.

В подобной ситуации действительно нельзя исключать того, что такая сделка вполне могла быть осуществлена через третьи страны и даже через Вашингтон, так как никто в итоге из «Казспецэкспорта» оставшийся металлом после «утилизации» такого количества боевых самолётов или конечных покупателей после аукциона, так и не продемонстрировал. Получается они просто испарились?

А если говорить на чистоту, то угроза передачи действительно существует, так как в конце 90-х годы Астана уже распродавала устаревшие типы самолётов. Правда, Северной Корее. Сейчас это возможно делается под видом «утилизации». На самом деле это всё может быть прикрытием, а затем они могут в виде даже не целых самолётов, а запчастей попасть в ВСУ. Такая практика, например, осуществляется Западом в странах Восточной Европы, Африки и Азии.

И ситуация эта очень вплоть до деталей сильно напоминает ту, которая имела место летом 2022 года после начала СВО. Тогда ряд российских военных телеграм-каналов опубликовал документы о продаже Великобритании через иорданскую компанию Black Water Supplies большого ассортимента боеприпасов: 120 мм минометов и ПТРК «Конкурс», снаряды 122 мм (для гаубиц Д-20), снаряды 152 мм (для гаубиц Д-30) и ракеты для БМ-21 «Град». Называлось даже точное количество артиллерийских снарядов – 20 000, ракет – 33 000. Вся партия оценивалась в $46 млн.

Затем на канале «Берегини» появилась партия документов, изъятых пророссийскими хакерами в Главном управлении разведки Украины. Они пролили свет на новые соглашения уже болгарской компании прокладки «BIO HRAN INVEST LTD», решившей приобрести у Казахстана ударные самолёты и вертолёты советского образца.

В перечне закупаемой продукции значатся СУ-27, МИ-24 и другая техника, а конечным приобретателем являлись опять же США! При этом сделка по поставкам данных образцов осуществлялась снова, как и в случае иорданской фирмой, через ту же казахстанскую компанию «Казспецэкспорт».

Как известно, правительство РК и тогда отрицало факт, что данная кампания занималась международной торговлей боеприпасами и вооружением, но телеграм-канал «Рыбарь» смог найти оригиналы лицензий, выданных чиновниками на ведение подобной деятельности.

И тогда новый поток документов, и обнародованная переписка подтвердила, что казахстанские власти осуществляли и осуществляют поставки не только боеприпасов, но и авиационной техники для ВСУ в целях противодействия СВО и ослабления России.

Интересно, что тогда меня после серии статей по этому поводу на «ПолитНавигаторе» в казахстанских СМИ назвали дезинформатором, но затем Касым-Жомарт Токаев срочно ввёл мораторий на продажу боеприпасов и военной техники за рубеж до конца 2023 года. Более того, внутри МИД РК произошли отставки лиц, которые отвечали прикомандированы к внешнеполитическому ведомству Великобритании и курировали осуществление поставок военной техники Лондону.

Теперь, как видим, срок моратория закончился, новый не вводился, а рьяные «отрицаловы» из «Казспецэкспорта» принялись за старое? Очень даже возможно и однозначно отрицать произошедшие утечки нельзя, так как дыма без огня не бывает.

Украинцы же могут преднамеренно сливать эту информацию в своих телеграм-каналах и СМИ по согласованию с западными спецслужбами, чтобы усилить разногласия между «союзниками» по ОДКБ, выставляя Астану в неприглядном виде эдакого двурушника.

Причём, ведь это только вершки, так как корешками на самом деле выступают планы руководства «Казспецэкспорта» развернуть производство 155-ти миллиметровых натовских снарядов и нарастить выпуск турецкой бронетехники и БПЛА, как и запчасти к ним, которые также могут поставляться в «незалежную» через ту же Турцию.

Плюс всеми упускается из виду, что прямо на глазах интенсивно формируется военный альянс между Астаной и Баку, который, кстати, также постоянно уличается в продаже Киеву вооружений и боеприпасов, при деятельном участии Анкары.

Так, в минувшую субботу, 27 апреля воинской части ВМС Азербайджана была проведена торжественная церемония очередного выпуска морских коммандос, в котором принял участие глава Генштаба ВС РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов и другие представители военного руководства Турции и Казахстана.

В ходе церемонии было анонсировано предстоящее участие военнослужащих из всех родов войск азербайджанской армии, авиационных средств и военных кораблей в оперативно-тактических командно-штабных учениях «Бірлестік-2024», которые пройдут в июне в Актау (Казахстан).

И во время выступлений даже не скрывалось, что в предстоящих манёврах будут активно принимать участие турецкие офицеры, представляющие уже НАТО. То есть идёт интенсивное военное освоение вражеским военным блоком Каспийского моря и прилегающего региона под видом «региональных учений», что намного серьезнее чем возможная продажа списанных 81 самолётов «незалежной».

Ведь понятно, что это направлено уже против России и Ирана, угрожая геостратегическому маршруту Север – Юг.