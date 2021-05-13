Дышащий на ладан «Антонов» собирается производить ударные БПЛА

13.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинское государственное авиастроительное предприятие «Антонов» в инициативном порядке создаст собственный ударно-разведывательный беспилотник наподобие турецкого Bayraktar TB2.

Об этом агентству «Армия инфо» рассказал директор по программам беспилотных авиационных комплексов и их модификаций ГП «Антонов» Николай Воробьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Воробьева, «Антонов» будет производить платформу, состоящую из фюзеляжа, крыла, оперения, шасси и двигателя – АИ-450. Бортовое и наземное радиоэлектронное, разведывательное, ударное и прочее оборудование произведут друге предприятия, с которыми «Антонов» будет работать в кооперации.

«По нашим оценкам, отечественная кооперация вполне способна реализовать эти требования в украинском варианте турецкого аналога. «Горлица-2» практически полностью будет выполнять те же функции, единственная разница – меньшее время барражирования в воздухе, которое составляет восемь часов», – заявил Воробьев.

По его данным, украинский беспилотник будет весить до 300 кг и сможет поднимать нагрузку до 65 кг, поднимаясь на высоту до 2,4 километров. Bayraktar же проводит в воздухе более 12 часов и поднимает до 150 кг полезной нагрузки на высоту до 8,2 километров.

Напомним, с прошлого года Украина закупает у Турции комплексы Bayraktar TB2. По данным командующего ВСУ Руслана Хомчака, в этом году в армию поступят пять комплексов.