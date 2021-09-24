Джангиров: Россия не ведёт никакой геополитической игры с Украиной – забудьте про «СП-2»

24.09.2021 19:47 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Россия и другие страны не видят в Украине геополитического субъекта, поэтому все переговоры о её судьбе оканчиваются тем, что Киев ставят перед фактом по итогам их договорённостей.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет никакой геополитической игры России с Украиной – с точки зрения России. По одной простой причине: Россия не видит в Украине субъекта геополитической игры. Геополитическая игра, касающаеся Украины, ведётся между Кремлём и Вашингтоном, в первую очередь… Кремлём и Елисейским дворцом, и немецкой властью, во вторую очередь. Даже Китай в какой-то степени по второй производной является субъектом этой игры, а Украина – не является. Нам, может, это обидно, и может, мы являемся, мы же не отказываемся, что мы субъект, но в нас не видят этого субъект. Вот, в чём проблема. Поэтому игры с Украиной нет. Встречаются же Козак с Нуланд, как вы видите, а где здесь Украина?» – отметил Джангиров.

«Американцы же обещали не обсуждать Украину без Украины. Не факт, что Нуланд встретится с Козаком, и они там будут о чём-то по Украине договариваться. Я думаю, что наши американские партнёры будут с нами честны», – возразил ведущий.

«Почему? – усомнился эксперт. – Я думаю, что американцы поставят в известность Украину о достигнутых договоренностях, если они будут достигнуты». «Так же, как Украине разъяснили суть договоренностей межу Меркель и Байденом. Разъяснили – это не за вашей спиной и практически не про вас, но вы должны исполнить это всё. И, кстати, не зацикливайтесь на «Северном потоке-2», пожалуйста», – добавил Джангиров.