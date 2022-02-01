Джангиров: Спецоперация» МВД Украины оказалась масштабным фейком

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Новости Украины

Так называемая операция по срыву массовых беспорядков, которые якобы готовились в Киеве и регионах Украины, оказалась фейком.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Джангирова, даже при беглом анализе понятно, что МВД само устроило и разоблачило эту провокацию, выдав это за пример своей успешной работы.

«Невзирая на пандемию, МВД в лице руководства сохранило масштабность своих правоохранительных фантазий. Понимая, что его играют втемную, глава Национальной полиции Клименко, заявив, что задержанных двое и они оба имели отношение к правоохранительным органам, аккуратно добавил: «Об их работе на иностранные спецслужбы пока никакой информации нет». Но политически правильное направление расследования, как известно, не должно сдерживаться отсутствием фактов. А потому господин Монастырский прямо намекнул на пресловутую руку Кремля. Мол, изучается связь подозреваемых с воинскими формированиями ДНР и ЛНР, а также России и дальновидно предположил, что никому, кроме Москвы это не может быть выгодно», – отметил эксперт.

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«На входе: заявлены пять тысяч бунтовщиков, из них полторы тысячи особо буйных в одном только Киеве, подготовка подобных акций в регионах, плюс анонсированная провокационно-постановочная часть, требующая координации немалого числа людей в интернете и социальных сетях. На выходе – всего двое задержанных… Главным маркером того, что дело имеет чисто внутренний характер, несмотря на традиционное упоминание «руки Кремля», является тот факт, что оно находится в разработке у полиции, а не Службы безопасности», – заявил Джангиров.