Джемилев: Даже если Украину заставят подписать соглашение – Киев его вскоре разорвёт

05.01.2026 12:48
Даже если Украина под давлением США подпишет некое мирное соглашение, его действие будет недолгим, ведь у Киева уже заранее есть повод.

Об этом в интервью Qirim Media заявил депутат Верховной рады, экс-главарь признанной в РФ экстремистской группировки «меджлис крымских татар» Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Любые соглашения, которые не соответствуют нормам международного права и подписаны под угрозой применения военной силы, они юридически ничтожны. Поэтому даже, если гипотетически предположить, что вынудят подписать нас такое соглашение, оно будет недолговечным, недействительным и в любое время будет порушено», – объяснил Джемилёв.

Он дал понять – антироссийский режим в Киеве всегда будет претендовать на потерянные земли.

«Без возвращения Крыма никакого постоянного мира не будет», – угрожает меджлисовец.

