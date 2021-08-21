Джемилев мечтает, что РФ начнет «рассыпаться», но жалуется, что этого не хотят мировые лидеры

21.08.2021 13:49 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

На сегодняшний день нет четко видимых факторов того, что Крым снова войдет в состав Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном киевским журналом «Новое время» интервью заявил депутат Верховной рады, экс-главарь признанной в РФ экстремистской группировки «меджлис крымских татар» Мустафа Джемилев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Четко видимых факторов приближения деоккупации пока нет, но они могут очень скоро появиться. Важно, чтобы оккупация Крыма становилась для России как можно дороже и в нарастающем темпе. Существует мнение, что при власти Путина это вряд ли произойдет, поскольку означало бы для него политическую смерть. Но если санкции за международный разбой будут достаточно мощными, то вполне может сложиться так, что освобождение Крыма будет возможным даже при Путине», – сказал Джемилев.

«Международное сообщество может создать ситуацию, когда Путину нечем будет кормить полуторамиллионную армию и особенно карательные внутренние войска», – продолжает экстремист.

По его словам, огромная по площади Россия живет в основном за счет продажи природных, в основном нефтегазовых ресурсов.

«И если, скажем, хотя бы на несколько месяцев наложить эмбарго на покупку природных ресурсов России, а еще отключить банковскую систему SWIFT, то можно очень скоро увидеть, как все в России начнет рассыпаться. Но на эти меры мировые лидеры не идут, поскольку нет консенсуса. Многие страны пока на себе угрозы не чувствуют, на несколько шагов вперед смотреть не хотят. Хотя вполне возможно, что держат эти радикальные меры как запасной вариант», – надеется Джемилев.

Ранее Джемилев пригрозил, что русских будут гнать по Крымскому мосту.

Читайте также «Старость не радость: Джемилев не досчитался крымских татар»