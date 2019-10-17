Джемилев собрался гнать русских по Крымскому мосту

17.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве продолжают тешить себя иллюзиями о «возвращении Крыма» и думают, как возвращать переселенцев из России на их историческую родину.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил депутат Верховной рады, один из лидеров меджлисовцев Мустафа Джемилев.

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По его словам, после воссоединения с Крымом Россия переселила на полуостров полмиллиона человек.

«Конечно, после деоккупации никто этим переселенцам украинское гражданство не будет давать. Потому лучше всего будет, если они вместе со своими войсками покинут территорию Украины. И дай Бог, чтобы Керченский мост не обвалился к тому времени, потому что иначе России будет трудно возвращать такое количество людей на их историческую родину. Ну и с коллаборантами, с теми, кто активно сотрудничал с оккупантами, тоже нужно разбираться», – пригрозил Джемилев.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Джемилев получил орден «за возвращение Крыма».

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