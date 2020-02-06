Джемилев надеется на ударные беспилотники Турции

06.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина обсуждает с Турцией возможность совместного производства беспилотных летательных аппаратов военного назначения.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил депутат Верховной рады, экс-руководитель признанной в РФ экстремистской группировки «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев.

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Издание поинтересовалось, может ли Украина стать партнером Турции в сфере военной промышленности.

«Сейчас обсуждается вопрос совместного производства турецких беспилотников. Кроме того, были переговоры о турецком военном кредите для Украины. Правда, Турция все время подчеркивает: мы стараемся со всеми выстраивать ровные отношения и не поддерживаем какую-то одну сторону, воюющую против другой. Имеется ввиду, что политика одно, а экономика – другое. Также в Анкаре говорят, что, конечно, ни в коем случае не будут признавать оккупацию Крыма, но в то же время будут продолжать экономическое сотрудничество с Россией», – сказал депутат.

В свою очередь журналист предположил, что всеобъемлющим союзником для Украины Турция не станет, а речь идет лишь о ситуативном сотрудничестве.

«Военным союзником, наверное, не будет, – признал Джемилев. – Но, с другой стороны, Турция поставила нам ударные беспилотники. Петр Порошенко еще весной 2019 года сказал, что, если бы у нас была такая техника в 2014 году, когда Россия на нас напала, ситуация, вероятно, была бы совершенно другой».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ходе своего недавнего визита в Киев президент Турции Эрдоган принял вождя экстремистов.