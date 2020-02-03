03.02.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Крым, Политика, Провокации, Россия, Турция, Украина
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Эрдоган принял вождя экстремистов


Турецкий президент Реджеп Эрдоган во время визита в Киев провел переговоры с экс-депутатом Верховной рады Мустафой Джемилевым, которому запрещен въезд на территорию России как одному из вождей экстремистского меджлиса.

Официальный сайт Эрдогана называет Джемилева «лидером крымских татар в Украине». О подробностях переговоров не сообщается.

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Ранее глава меджлиса Рефат Чубаров анонсировал проведение 3 мая марша на Крым, участники которого намерены пересечь границу с российским полуостровом.

Меджлисовцы расчитывают привлечь к провокации также иностранных граждан.

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