Эрдоган принял вождя экстремистов

03.02.2020, Киев, Михаил Рябов

Турецкий президент Реджеп Эрдоган во время визита в Киев провел переговоры с экс-депутатом Верховной рады Мустафой Джемилевым, которому запрещен въезд на территорию России как одному из вождей экстремистского меджлиса.

Официальный сайт Эрдогана называет Джемилева «лидером крымских татар в Украине». О подробностях переговоров не сообщается.

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Ранее глава меджлиса Рефат Чубаров анонсировал проведение 3 мая марша на Крым, участники которого намерены пересечь границу с российским полуостровом.

Меджлисовцы расчитывают привлечь к провокации также иностранных граждан.