06.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Джемилев радуется страданиям крымских татар

Депутат Верховной Рады и бывший лидер запрещенной в РФ группировки “Меджлис крымско-татарского народа” Мустафа Джемилев, заявляя об уничтожении Украиной сельского хозяйства Крыма, демонстрирует безразличие к крымским татарам.

Об этом “Известиям” сказал сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

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«Удивительно, что Джемилев так радуется засухе в Крыму, понимая, что здесь проживают и крымские татары. Семьи которых — дети, старики, женщины. Он в первую очередь должен быть заинтересован в том, чтобы у крымских татар было всё хорошо. Украинское правительство совершенно не думает об этнических украинцах, крымских татарах и представителях других народов», — подчеркнула Ковитиди.

как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее Джемилев заявил, что Украина, перекрыв воду Крыму, фактически уничтожила сельское хозяйство Крыма.