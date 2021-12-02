Джемилев запретил своей жене получать российское гражданство и сказал о разводе

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Новости Украины

Бывший главарь запрещенной в России экстремистской группировки Меджлис крымских татар, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев может потерять право на владение домом в Бахчисарае.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Черноморская ТРК», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Джемилев напомнил, что по российскому законодательству иностранцам запрещено владеть землей в большинстве регионов Крыма.

«Особенно те, которые, как они говорят, в приграничной зоне. Кстати говоря, мой дом в Бахчисарае тоже попадает. Мне даже супруга говорит: «Может быть мне взять российский паспорт, потому что у иностранцев будут отнимать [недвижимость]?». Ну я в шутку говорю: «Ты заодно вместе с паспортом поищи себе другого мужа», – заявил Джемилев.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что помощник экс-главы запрещенного в РФ меджлиса, депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева, Эрол Велиев, которого ФСБ обвиняет в экстремистской деятельности на территории полуострова, является гражданином РФ.