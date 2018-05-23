23.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Помощник Джемилева, обвиняемый в диверсиях, одним из первых получил российский паспорт

Помощник экс-главы запрещенного в РФ меджлиса, депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева, Эрол Велиев, которого ФСБ обвиняет в экстремистской деятельности на территории полуострова, является гражданином РФ и может быть причастен к еще одному теракту.

Об этом в своем блоге заявил украинский журналист Анатолий Шарий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Велиев, объявленный недавно в розыск, кроме причастности к попытке поджога дома крымско-татарского муфтия Эмирали Аблаева в январе 2018-го, мог участвовать в аналогичном поджоге жилища оппонирующего меджлису активиста Васви Абдураимова в сентябре прошлого года.

В интервью украинским СМИ он отвергает обвинения и уверяет, что не был в Крыму с 12 сентября 2017 года.

«Идет речь о том, что это происходило в январе 2018-го года. Но я на территории Крыма в последний раз был в сентябре 2017-го. 12 сентября я выехал и больше на территорию Крыма я не въезжал», – заявил Велиев, комментируя свою причастность к поджогу дома муфтия.

«Итак, выехал он 12-го сентября. Что произошло 12-го сентября ночью. То есть, до того, как он выехал, за несколько часов? Совершен теракт в доме Васви Абдураимова. Ночью 12 сентября, примерно в 3.15 в Симферополе совершен террористический акт в отношении Васви Абдураимова. Сообщается, что в дом были заброшены три бутылки с коктейлями Молотова. У меня здесь такой вопрос – это просто совпадение? Потому что заявляют, что это все провокация. Но получается, что это тоже провокация или нет? Связано ли это как-то с тем, что 12 сентября Велиев выехал?» – отмечает Шарий.

Кроме того, блогер раскрывает информацию о наличии у Велиева российского гражданства – паспорт он получил в числе первых – 7 июня 2014-го года.

«Получается, что помощник Мустафы Джемилева подал документы на получение российского гражданства одним из первых, чтобы одним из первых его получить… И самый главный вопрос – как вообще увязывается позиция самого Мустафы Джемилева и его окружения с тем, что его помощник имеет российский паспорт. Причем, получил его добровольно, по своей инициативе одним из первых и активно им пользуется», – добавляет Шарий.

Напомним, 21 мая этого года ФСБ сообщила о раскрытии деятельности террористической группировки, которая планировала совершать диверсии в Крыму по указанию главарей запрещенного в России меджлиса. В состав этой группы входил помощник Муставы Джемилева Эрол Велиев, а также спортсмены А. Стешенко и А. Третьяков. Они были задействованы в поджоге дома муфтия Эмирали Аблаева в январе этого года.