Джемилёв о своих подельниках: «Мы радуемся, когда в Крыму взрываются ракеты и бомбы»

Верховная рада Украины отправила в парламенты стран мира письмо с требованием признать «геноцидом» высылку части населения Крыма в 1944 году по обвинению в сотрудничестве с гитлеровцами.

Документ представил скрывающийся в Киеве от российского правосудия бывший вожак экстремистов-меджлисовцев Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Джемилёв заверил, что его единомышленники, оставшиеся в Крыму, продолжают надеяться на захват полуострова бандеровцами.

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«Наверное, в мире не так много стран, где люди радуются, когда на их землю прилетают и взрываются ракеты и бомбы. Это происходит сегодня в Крыму, когда наши воины обстреливают расположенные на полуострове военные базы, порты и аэродромы. Потому что это вселяет в них (подельников Джемилева, – ред.) уверенность, что Украина не забыла и никогда не забудет Крым, и что никаких мирных переговоров с агрессором за счет уступок ему Крыма или других оккупированных территорий Украины не будет», – сказал экстремист.

«Это постановление дает надежду на то, что в Крыму после его деоккупации, наконец, будет защищено неотъемлемое право коренного народа, и что больше не будет произвола шовинистически настроенных чиновников потомков переселенных в Крым, после депортации крымских татар, русских, которые всегда рассматривали Крым как часть некоего Русского мира. Крайне важным является то, что в заявлении содержится призыв к парламентам всех стран мира признать депортацию крымскотатарского народа в 1944 году геноцидом и выражается благодарность тем странам, в частности Латвии, Литве, Канаде, парламенты которых уже приняли такое решение», – подытожил Джемилев.

После выступления ряда депутатов, единообразно осудивших Советский Союз и Россию, состоялось голосование. Письмо поддержали 317 депутатов, и теперь оно направится в парламенты стран мира.

Ранее сам Джемилев хвалился, что Россия не стала осуществлять конфискацию его дома в Бахчисарае, где до сих пор проживает супруга экстремиста.