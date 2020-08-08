08.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., Крым, Политика, Россия, Украина
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Джигурда заявил, что «юридически Крым украинский»


Одиозный российский артист Никита Джигурда, сохранивший украинское гражданство и живущий в Москве несколько десятилетий, считает Крым украинским.

Об этом он заявил в эфире интернет-канала «Vласть Vs Vлащенко», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Джигурда пожаловался, что из-за его позиции он лишился доступа к российским ток-шоу и исчез с экранов.

«Меня из-за моей позиции и по Крыму, и по Украине не пускают в программы, посвященные Высоцкому. Несмотря на то, что снимали как раз для программы, посвященной 40-летию ухода Высоцкого, меня снимали, мою песню на стихотворение Высоцкого «Люблю тебя сейчас», посвященного Марине Влади, снимали, но из-за моей позиции по Крыму, по моей позиции в отношении «Вечернего М…звона» (телеведущего Владимира Соловьева, – авт.) и его позиции по поводу Бандеры, отношению Украины и России, меня блокируют», – заявил Джигурда.

Артист уверяет, будто ему предлагали изменить свое мнение по Крыму, но он отказался: «Мне неоднократно предлагали компромисс – если я скажу, что Крым российский, то мне дадут «зеленый свет», и на политические программы будут звать, и в шоу-бизнесе дадут «зеленый свет». Моя позиция – я говорю как батька Лукашенко: юридически Крым украинский, фактически – российский. Вот моя позиция».


Ранее Джигурда назвал лидера украинских националистов, гитлеровского коллаборациониста Степана Бандеру героем и потребовал украинизации Донбасса.

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