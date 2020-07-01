Джигурду понесло: Объявил Бандеру героем и потребовал украинизации Донбасса

29.07.2020, Джигурда: любой, кто не признаёт Бандеру героем – враг РоссииКиев, Вадим Москаленко

Любой человек, называющий гитлеровского коллаборанта Степана Бандеру преступником, якобы пытается рассорить славянские народы и является врагом России.

Об этом в эфире YouTube-канала писательницы Дианы Кади заявил одиозный российский актёр и певец Никита Джигурда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иудеи, не путать с евреями, Владимир Соловьёв сознательно изначально натравливал славян с славян, сознательно искажал роль Бандеры и бандеровцев. Для меня как для украинца другие герои, у каждого свои герои.

Зная, кто такой Бандера, и как он и его родные и близкие сидели в лагерях и фашистских, и НКВДшных, зная историю националистического движения, ибо я вырос на Украине. Когда в 1939 году разделили Европу, и войска НКВД вошли на территорию Польши, в Западную Украину, пошли карательные операции, и украинцы ушли в леса, а малые дети носили родителям хлеб и воду. И тогда поступил приказ, не помню от Берии или от кого – всех детей с 5 по 16 лет собрать и отправить в лагеря Сибири на 10-20 лет.

И у Тягнибока, у Яроша, у многих сегодняшних националистов родители – то, о чём не знают в России – отсидели по пятнашке в лагерях. Они местью обожжённые», – заявил Джигурда.

Стоит заметить, что отец Тягнибока был врачом сборной СССР по боксу. Нет также никакой информации о сроках родителей Яроша, которые были обычными трудягами на заводе.

Также российский певец рассказал, за что, по его словам, был лишён паспорта ДНР – он пытался украинизировать молодую республику, переименовав её и воспитав молодёжь Донбасса в духе настоящих «патриотов».

«Когда мне вручили паспорт (ДНР), я сказал: «А вот теперь давайте реализуем мой гениальный проект и остановим войну, и покажем пример. Объявляем референдум, и я его возглавляю. Референдум по переименованию ДНР в ДНРУ – Донецкая народная республика Украины, вводим два государственных языка – русский и украинский, в законе республики объявляем дружбу с русским, российским и белорусским народами, и какие мы сепаратисты?» – сказал артист.

Он добавил, что после референдума в его планах было заняться обучением молодёжи Донбасса «истинно украинской» культуре.

После чего Джигурда сообщил, что он полностью поддерживает протесты в Хабаровске, однако отказываться от полученного ранее паспорта всё равно не собирается.

«Я истинный миротворец. Не та организация «Миротворец», в которую меня занесли после 2014 года, когда нацики совершили чёрный обряд и сожгли в Одессе заживо людей, и в студии Савика Шустера аплодировали: «Колорадам так и надо». Для меня это неприемлемо, я отношусь к этой жизни как к космической игре.

Я категорически против революций на внешнем уровне с призывом свержения власти, но я не отрицаю и поддерживаю Хабаровск как мирный протест как тот пример, который отличается от украинского варианта», – добавил одиозный певец.