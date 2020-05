Джим Моррисон, вышиванка и легковерные хомячки

25.05.2020, Федосия, Игорь Гридасов

Редкий кирпичик, закладываемый в шаткую конструкцию украинского национального самосознания, обходится без изображения авторитетов прошлого. В том числе таких, которые бы очень удивились, узнав, какую важную роль они играют в украинском пропагандистском мифе.

То кардинал Ришелье вешает на могучую шею атамана Сирко медаль за взятие Дюнкерка; то французский президент Шарль де Голль преклоняется перед героизмом бойцов Шухевича; то международный революционер Че Гевара признает, что не одержал бы своих побед на Кубе без советов Степана Бандеры; то великий рок-музыкант Джим Моррисон любит щеголять в украинской вышиванке.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Какие-то из этих баек изначально создаются ради стеба (как в случае с Че и Бандерой), какие-то становятся результатом ошибок в работе с историческими источниками (как штурм Дюнкерка атаманом Сирко). Но все они принимаются за чистую монету и охотно тиражируются недалекой, однако очень патриотичной журналистской и сетевой общественностью.

А поскольку недавно прошел день вышиванки, имеет смысл разобрать историю об отношении этого предмета крестьянской одежды и объекта патриотического поклонения к Джиму Моррисону, лидеру легендарной рок-группы «Дорз». Навскидку сложно даже назвать украинское СМИ, которое бы хоть раз не оскандалилось за последние годы материалом про Моррисона и вышиванку. Справедливости ради отметим, что некоторые из них, очень немногие, все-таки приурочивали свои публикации к первому апреля. Но остальное подавляющее большинство – к дню вышиванки.

Иллюстрациями к подобным текстам служат материалы фотосессии, снятой калифорнийским фотографом Гаем Вебстером под выход первого альбома «Дорз» в конце 1966 года. Джим Моррисон на нескольких фото действительно одет в светлую рубаху, орнаментированную геометрическим узором по вороту, манжетам и на груди.

«Та самая» фотография Джима Моррисона.

Тексты в интернете под этими картинками все примерно одного плана. Оказывается, вышиванку Джим не сам купил, а получил в подарок от своего друга Энди Уорхола, художника-авангардиста с мировым именем. Тот же в свою очередь, являясь на самом деле Андрием Вархолой, никогда не забывал о своих украинских корнях. Так в миф ненавязчиво вплетается еще одна масштабная легендарная личность. Андрий-Энди пресловутую вышиванку якобы приобрел в Нью-Йорке, в этническом украинском магазине, куда любил частенько захаживать, поскольку магазин находился возле его мастерской.

Некая Галина Хомяк, подрабатывавшая в конце шестидесятых в магазине одновременно с учебой в местном универе, вспоминает, что вышиванки в эпоху хиппи с ее повышенным запросом на этнику разлетались как горячие пирожки. А по ту сторону прилавка среди покупателей она видела не только Уорхола с Моррисоном, но также Джимми Хендрикса, Роберта Редфорда, Вуди Аллена и много кого еще.

Вот такая история. Что любопытно, сделана она в полном соответствии с украинским историографическим методом в том его виде, который в свое время иронично, но точно описал историк Сергей Доля: украинец мягок, мечтателен, он не хочет «просчитывать варианты» прошлого, анализировать вероятность и правдоподобие версий. Вместо всей этой скучной прозы жизни он задумывается «а ось гарно було б, якщо…». И пошло-поехало.

Мог Джим Моррисон испытывать любовь к украинскому национальному костюму? Мог. Он и не такое испытывал, особенно под кислотой.

Мог Энди Уорхол иметь украинские этнические корни? Мог и даже имел. Мог в обеденный перерыв пройтись от своей мастерской до украинского диаспорного магазина, заценить новую коллекцию вышиванок? Запросто – и магазин, и мастерская на Манхеттене.

Вышиванку мог купить? Конечно, он же художник, а это тоже такое художественное творчество. Мог, популяризуя украинскую культуру, подарить вышиванку другу? Разумеется, мог. Не жлоб же он был, несмотря на этнические корни.

Мог бы еще между прочим, скотина такая, хоть раз в жизни сам в вышиванке сфотографироваться, чтобы вся эта конструкция выглядела хоть немного более правдоподобной.

Могло интервью Галины Хомяк так затеряться в дебрях интернета, что ни одной ссылки на оригинал, только упоминания и несколько фраз? Да. И не такое теряется. Могла пани Хомяк видеть в украинском магазине Джима, Энди и прочих? Еще как могла, учитывая богемный статус района и доступность галлюциногенов в ту эпоху.

Вот и получается, что мы дали положительные ответы на все вопросы. И значит, историю можно скормить широкой публике на день вышиванки в виде абсолютно достоверного факта. А то, что версия начинает расползаться по швам, как залежавшаяся в сундуке прадедовская вышиванка, дело поправимое.

Почему у Джима на фото рубаха с пуговицами, кисточек-завязок нет, узор не вышит по полотну, а нанесен на пристроченные ленты? Да ладно, видно же, что это украинская вышиванка. Просто вот такая.

Что? Рубахи с орнаментом входят в национальные костюмы многих народов? И популярны они, например, в той же Мексике? Так где Мексика, а где Калифорния. А будете дальше этот скепсис гнать, так мы еще откопаем аккорды и гармонии гопака в «People Are Strange» или в «Riders on the Storm».

Что? Энди Уорхол никогда не называл себя украинцем? А кем называл? Сознательно впаривал самые разные версии своего происхождения, да так, что его считали то бельгийцем, то поляком, то чехом, то русским? Это неважно. Сам-то в глубине души знал, что отец его родом с Украины.

Как не с Украины? А откуда? Оказалось, что из Словакии? А по национальности кто? Русин? Так русины – это же украинцы.

Ах, далеко не все русины так думают? И в той же Словакии они считаются отдельным этносом? Пусть только попробуют у нас считаться.

Энди Уорхол.

Ну и что, что украинский магазин был в Ист-виллидж, а студия Уорхола в Мидтауне? Это ж рядом. Сорок с лишним кварталов между 6-й и 47-й стрит? Все равно недалеко по меркам Нью-Йорка, мог бы и дотопать Андрий.

Хомяк в интервью упоминает, что работала в магазине с 68-го года, когда видела там покупающего вышиванку Энди, а фото Джима сделано в 66-м? Подумаешь. А может он и раньше покупал.

Единственный известный подарок Уорхола Моррисону – аляповатый телефонный аппарат, который Джим в тот же вечер то ли выбросил в мусорку, то ли отдал бомжу? Мало ли. Не про все подарки в книжках пишут.

Ну и так далее в том же духе.

Отдельно следует сказать об упомянутой в мифотворчестве Галине Хомяк. Кто она такая, нигде не объясняется. Предполагается, что раз уж написано «Галина Хомяк», то каждый свидомый украинец, во-первых, должен знать, кто это, во-вторых, не должен подвергать сомнению что-либо, сказанное ею. По возрасту и обстоятельствам под описание более-менее подходит лишь одна достаточно известная Галина Хомяк, адвокат из канадской глубинки, упокоившаяся с миром еще в 2007 году. Впрочем, более знамениты представители других поколений ее семьи. Дочь Галины Кристина Фриланд-Хомяк даже проработала пару лет министром иностранных дел Канады. А отец Галины, нацистский коллаборационист Михаил Хомяк, во время войны в оккупированной Германией Польше был редактором прогитлеровской украиноязычной газеты.

Кристина Фриланд пыталась замылить эти факты позорной биографии своего деда, утверждая, что он стал политическим беженцем «после того, как Гитлер и Сталин подписали пакт о ненападении в 1939 году». А когда журналисты вывели ее на чистую воду и доказали, что она знала правду, назвала все это российской дезинформацией. Как видим, далеко не во всех случаях информацию, исходящую от семейства Хомяков, следует принимать на веру. Тем не менее, украинское политизированное хомячество охотно верит в то, во что ему верить приятно, включая вышиванки Моррисона и украинство Уорхола.