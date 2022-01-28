Джокович стал почетным жителем черногорской Будвы и спел песню про Косово

28.01.2022  21:29 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сербия, Спорт, Черногория


В забитом до отказа здании мэрии муниципалитета Будва в Черногории, руководимого сербским градончальником Марко «Бато» Царевичем, состоялась церемония объявления сербского теннисиста его почетным жителем.

Тем самым черногорский муниципалитет выразил поддержку первой ракетке мира, подвергшейся травле в Австралии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В забитом до отказа здании мэрии муниципалитета Будва в Черногории, руководимого сербским градончальником Марко...

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Обращаясь к Новаку Джоковичу, градоначальник Марко «Бато» (Батя – ред.) Царевич выразил надежду на то, что спортсмен будет гордиться своим почетным гражданством Будвы так же,  как и прочими своими титулами и кубками. И поблагодарил его за то, что тот сделал для сербского народа.

Также Новаку Джоковичу была подарена икона Триптих Святого Николая работы Зорана Балетича. В здание мэрии спортсмен вошел под аккомпанемент песни популярной фольклорной сербской певицы из Черногории Даницы Црногорович: «Радуйся сербский род!». Встречавшие Джоковича горожане несли сербские триколоры.

Впоследствии в ходе праздничного ужина в ресторане «Этносело Царевичи», где теннисист находился вместе с Срджаном и матерью Дианой, Новак Джокович спел патриотическую песню «О, Косово, Косово!».

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