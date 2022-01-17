«Это изменит историю тенниса!»: как в мире отреагировали на депортацию Джоковича

Австралийские власти не приняли апелляцию адвокатов первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича и не допустили его до участия в Australian Open, депортировав из страны.

Решение Австралии вызвало небывалый резонанс во всем спортивном мире.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Федеральный суд в Австралии принял решение подтвердить отмену визы сербскому теннисисту, первой ракетке мира Новаку Джковичу, что подразумевало его немедленную депортацию страны. При этом коллегия, состоящая из тех судей, отказалась принять апелляцию адвокатов спортсмена, опротестовавших такое решение.

Характерно, что ранее постановлением Федерального и окружного суда от 10 января, предыдущее решение об аннулировании визы спортсмена было отменено, но министр иммиграции Австралии Алекс Хоук использовал свои личные полномочия, чтобы дать делу обратный ход. Решение министра поддержал и австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

«Теперь я возьму паузу, чтобы отдохнуть и восстановиться, прежде чем делать дальнейшие комментарии, кроме этого, – высказался о произошедшем сам Джокович. – Я крайне разочарован решением суда …. Мне неудобно, что в последние недели все внимание было сосредоточено на мне, и я надеюсь, что теперь мы все сможем сосредоточиться на игре и турнире, которые я люблю. Я хотел бы пожелать игрокам, официальным лицам турнира, персоналу, волонтерам и болельщикам всего наилучшего. И я хотел бы поблагодарить свою семью, друзей, команду, болельщиков и моих собратьев-сербов за их постоянную поддержку. Вы все были для меня большим источником силы».

По последней информации Джокович вылетел в Дубай из Мельбурна, где он планировал выиграть рекордный 10-й трофей на этом турнире и рекордный 21-й титул Большого шлема на Открытом чемпионате Австралии. Ожидается, что уже сегодня спортсмен пребудет в Белград.

Напомним, что теннисист был депортирован по причине отсутствия у него прививки от COVID-19, при этом сам спортсмен и его представители утверждали, что он не сделал инъекцию одним из лицензированных в Австралии западных препаратов по причине того, что перенес заболевание в декабре прошлого года.

«Власти Австралии унизили себя, преследуя Новака Джоковича, – прокомментировал произошедшее президент Сербии Александр Вучич, созванивавшийся со спортсменом все дни его австралийских мытарств. – Джокович может вернуться в свою страну с высоко поднятой головой. Мы не можем дождаться того момента, чтобы увидеть его в Сербии, его возвращения в свою страну, где ему всегда рады. Те, кто думают, что они пошли на какие-то принципы, показали, что у них нет никаких принципов».

По его словам, в Австралии 10 дней издевались над теннисистом, чтобы вручить ему решение, о котором знали с первого дня.

«В ходе этого бессмысленного судебного процесса было видно, как много лжет прокурор, который сказал, что вакцинация в Сербии составляет менее 50 процентов. Во-первых, не лгите, у нас официально привиты 58 процентов, что больше 62 процентов, если иметь в виду реальное количество людей, проживающих в Сербии. В Сербии уровень вакцинации выше, чем во многих странах ЕС, особенно в таких странах, как Болгария, Румыния, Словакия и даже Эстония. Это был бессмысленный спор, но в сценариях Оруэлла возможно все», – подчеркнул Вучич.

Спортивный мир также отреагировал на произошедшее. В частности, бывшая первая ракетка мира, шведский теннисист Матс Виландер в статье для испанской «Марки» заявил, что шокирован решением австралийского суда, которое «изменит историю тенниса». Французская теннисистка Ализе Корне заявила, что ее коллеги предали первую ракетку мира, который, в свою очередь, всегда заступался за спортсменов, но никто из них не заступился за него.

Сербский теннисист Миомир Кецманович, против которого Джокович должен был сыграть в ближайший понедельник, сказал, что «небольшая сербская команда в Мельбурне возмущена и разочарована», и что сербские спортсмены должны приложить дополнительные усилия, чтобы своей игрой отомстить за своего лучшего игрока.

«Какое позорное решение запретить Новаку Джоковичу участвовать на Открытом чемпионате Австралии 2022! Политика не должна вмешиваться в спорт. Желаю Новаку новых побед, австралийское общество – явный проигравший в этом конфликте», – написал у себя в твиттере первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.