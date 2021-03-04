Джуканович оклемался и врубил на всю катушку дикую рософобию

04.03.2021, Подгорица, Алексей Топоров

На Форуме прессы в Подогорице президент Черногории Мило Джуканович дал интервью нескольким журналистам, представлявшим СМИ Западных Балкан.

Джуканович рассказал о «ненависти к Черногории» со стороны Сербии и гибридной войны России против этой страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе общения с журналистами Драганом Буршацем из Республики Сербской (БиГ), Владо Вурушичем из Хорватии, Сенадом Печаниным из БиГ и Томиславом Марковичем и Динко Грухоничем из Сербии, диктатор Черногории заявил, что «Сербия упорно работает себе во вред» и «выпустила из бутылки джина ненависти к Черногории».

«Нет необходимости доказывать это, я был актером политической жизни в течение тридцати лет, я проводил девяностые годы, план который был предложен для Хорватии, планы, которые были предложены для Боснии и для Косово, – заявил Джуканович. – Все это было высокомерно, грубо и быстро отвергнуто Белградом, и закончилось серьезными потерями для Сербии и для тех, кто был автором такой политики Сербии.

К сожалению, и для других. Поэтому я не сомневаюсь, что и эта политика сегодня по отношению к Черногории – это политика освобождения джина из бутылки, духа ненависти к Черногории».

В качестве примера подобной «ненависти» Джуканович почему-то привел муниципальные выборы в Никшиче, где сербские политические силы Черногории решили баллотироваться самостоятельно, без помощи своих сторонников по коалиции, выступавшей на парламентских выборах против Джукановича, поскольку те – умеренные западники, либералы и не фанатичные, но сторонники черногорского проекта, неоднократно предавали их.

При этом черногорских сербов медийно поддерживает Сербия, что было воспринято Джукановичем и его сторонниками-националистами, как великосербская экспансия.

«В Сербии на телеканале «Хеппи» идет передача «Битва за Никшич». И эта битва ведется с намерением завоевать Черногорию. Никшич нужно завоевать, чтобы потом завоевать всю Черногорию. Итак, мы снова наблюдаем экспансионистскую политику Сербии по отношению к своим соседям, в частности к Черногории. Вот почему наши взаимоотношения находятся на таком низком уровне», – вещал черногорский диктатор.

Не обошелся Джуканович и без параноидальных уколов в адрес России, назвав поражение своей Демократической партии социалистов на августовских парламентских выборах результатом «гибридной войны России против Черногории».

«Исходя из нашего опыта, я свидетельствую, что это произошло благодаря гибридной войне, которая также велась из России против Черногории в 2016 и 2020 годах, – отметил Джуканович. – Наши западные партнеры относились к ней довольно легко, как к исключительно черногорской проблеме.

Но это далеко не только черногорская проблема! То, что было применено к Черногории 30 августа 2020 года (день парламентских выборов, на которых националисты Джукановича потерпели поражение – ред.), ждет каждую европейскую страну в ходе ближайших выборов. Уверен, когда это случится с ними, то они поймут, что это, прежде всего, вопрос европейской безопасности».

При этом президент Черногории высказал убежденность, что России не удастся гибридно поглотить Европу и Балканы, поскольку к власти в США пришла администрация Джо Байдена.

«Вполне реально ожидать быстрого возвращения США в евроатлантическое сообщество, а также на Западные Балканы, поскольку представители новой американской администрации являются прекрасными экспертами по ситуации на Западных Балканах», – рассуждает Джуканович.